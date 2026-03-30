Verso Napoli-Milan, come sta Anguissa? Le ultime

Frank Zambo Anguissa torna titolare nel Napoli per la sfida al Milan dopo il recupero fisico. Le doppie sedute hanno riportato il centrocampista camerunense ai massimi livelli di brillantezza e intensità.

Anguissa: le sedute intensive hanno funzionato

Il numero 99 azzurro ha accusato un calo evidente nelle ultime settimane, ma il lavoro intenso a Castel Volturno ha prodotto risultati tangibili. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, le doppie sedute di allenamento hanno permesso ad Anguissa di ritrovare la giusta condizione fisica. Antonio Conte avrà così a disposizione uno dei pilastri della mediana napoletana per la gara contro i rossoneri.

Il centrocampista camerunense rappresenta un elemento di grande fisicità per il centrocampo partenopeo. La sua assenza in condizioni ottimali si era fatta sentire nelle rotazioni recenti. Ora il recupero è completo e il tecnico salentino può contare nuovamente su tutta la qualità che contraddistingue il giocatore: copertura difensiva, recupero palla e inserimenti offensivi in avanti.

Napoli-Milan: la mediana di Conte si ricompone

Quale formazione sceglierà Conte per affrontare il Milan? Anguissa affiancherà presumibilmente Stanislav Lobotka e Scott McTominay, ricreando una mediana solida e equilibrata secondo le preferenze tattiche del tecnico azzurro. Una combinazione che garantisce sia la fase difensiva che gli inserimenti offensivi.

Il rientro di Anguissa in condizioni ottimali arriva in un momento cruciale della stagione. Gli azzurri mantengono il passo delle rivali e hanno necessità di schierare la migliore formazione possibile. Il centrocampista camerunense rappresenta una risorsa fondamentale per il Napoli, capace di fornire copertura difensiva e qualità nei recuperi palla che caratterizzano il calcio di Conte. La sfida contro il Milan vedrà quindi il ritorno alla titolarità di uno dei protagonisti della mediana partenopea.