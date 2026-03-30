Napoli, Sky Germania conferma SN: Mert Komour piace agli azzurri!

Mert Komur è un profilo giovane, che piace molto al Napoli, che lo segue da tempo come segnalato un anno fa dalla nostra redazione. Ora arriva la conferma anche dalla Germania, che ribadisce anche la voglia del talento classe 2005 di lasciare l’Augsburg in estate: gli azzurri sono tra le quattro squadre in corsa per il centrocampista offensivo tedesco, insieme a Milan, Porto e Psv Eindhoven.

Mert Komur: i numeri che attirano l’Europa

Il ventenne talento tedesco ha collezionato 23 presenze in Bundesliga nella stagione in corso, con 2 gol e 3 assist. Nato a Dachau nel 2005, Komur gioca come centrocampista offensivo o seconda punta, ambidestro e dotato di tecnica superiore alla media. L’Augsburg ha già comunicato la disponibilità a cederlo davanti a un’offerta adeguata, nonostante il contratto scada nel giugno 2029.

La sua valutazione attuale si aggira intorno ai 12 milioni di euro. Una chiusura di stagione positiva potrebbe però far lievitare ulteriormente la richiesta del club tedesco. Komur ha dimostrato di incidere sia da titolare che a partita in corso, con buone prestazioni in zona gol e nella creazione di gioco.

Napoli, Milan, Porto e Psv: chi avrà la meglio?

Un racconto iniziato un anno fa attraverso SpazioNapoli, sotto l’attenta analisi di Pasquale Giacometti e ora riportata anche da Sky Sport Germania. Gli azzurri si sono inseriti nella corsa insieme ai rossoneri e alle due squadre, olandese e portoghese. Il trasferimento è previsto per l’estate 2026, quando il giovane talento lascerà la realtà di metà classifica della Bundesliga per un progetto con ambizioni europee più elevate.

Il Napoli punta a rinforzare la propria mediana offensiva e Komur entra perfettamente in questa strategia di mercato. Nelle prossime settimane la concorrenza si farà più serrata, con Milan, Porto e Psv Eindhoven pronti a fare valere le proprie ambizioni. L’Augsburg attenderà giugno per incassare una cifra importante, mentre il calciomercato del Napoli si prepara a una nuova sfida per il talento tedesco.