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Napoli, Di Lorenzo non abbandona la squadra: è con il resto del gruppo!

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Napoli, Di Lorenzo non abbandona la squadra: è con il resto del gruppo!
Giovanni Di Lorenzo in azione durante la Supercoppa italiana. Fonte: Ansa
Di Lorenzo in campo

Giovanni Di Lorenzo da vero leader anche con la Nazionale. Il capitano azzurro è infatti a Zenica per Bosnia-Italia nonostante l’infortunio, con la voglia di sostenere il gruppo per la sfida decisiva dei playoff mondiali.

Di Lorenzo a Zenica: la scelta del capitano di stare con la squadra

Giovanni Di Lorenzo non si sottrae. Mentre il suo corpo recupera da un problema fisico che lo tiene fuori dal campo, il terzino partenopeo ha già raggiunto la Bosnia per vivere da vicino il match più importante della stagione calcistica azzurra. Il capitano del Napoli sarà presente a Zenica insieme a Guglielmo Vicario, altro infortunato che ha scelto la stessa strada: restare con la squadra, partecipare all’atmosfera della sfida, supportare i compagni dal bordo del campo.

Di Lorenzo con la Nazionale
Giovanni Di Lorenzo in azione con la maglia della Nazionale. Fonte: Ansa

La decisione di Di Lorenzo rispecchia una leadership che va oltre il rettangolo di gioco. Non è una scelta scontata quella di un giocatore di caratura internazionale di presentarsi in una trasferta decisiva sapendo di non poter contribuire fisicamente. Eppure il numero 22 del Napoli ha optato per questa strada, seguendo l’esempio già dato in occasione di Italia-Irlanda del Nord, quando aveva accompagnato il gruppo fino al fischio finale.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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