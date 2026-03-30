Napoli, Lang rivela i segreti di Conte: ecco il metodo che trasforma i giocatori

Tra il Napoli e Noa Lang non è mai sbocciato l’amore. Il rapporto dell’olandese con Antonio Conte è stato complicato sin dall’inizio, fino ad arrivare alla cessione. L’ex attaccante del PSV, però, ha spiegato come la preparazione di Conte al Napoli lo abbia trasformato fisicamente.

Lang e il metodo Conte: la durezza che paga

Direttamente dal ritiro con l’Olanda, Lang non ha nascosto la difficoltà iniziale con l’allenatore azzurro. “A volte non riesci ad adattarti subito, ma è stata un’esperienza molto formativa“, ha dichiarato Lang ai media del suo paese. Il calciatore ha descritto una preparazione senza compromessi: durante i primi lavori tattici, gli azzurri quasi non toccavano il pallone. Questo approccio, apparentemente controintuitivo, ha però generato risultati concreti sulla sua condizione atletica.

Quella scelta di Conte non era casuale. La filosofia del tecnico punta a costruire una base fisica straordinaria, capace di reggere l’intensità della sua visione di calcio. Lang ha confermato: “Quel lavoro mi ha portato a stare sempre meglio fisicamente, pronto in qualsiasi momento“. Non è una dichiarazione generica. L’esterno ha sperimentato in prima persona come la durezza iniziale si converta in reattività totale una volta in campo.

Galatasaray: la scelta della continuità

La decisione di Lang di trasferirsi in Turchia non è stata casuale. L’olandese ha cercato spazio e continuità che al Napoli faticava a trovare. Il Galatasaray, secondo il giocatore, rappresentava un salto di qualità in termini di visibilità internazionale e minutaggio garantito.

Il club turco ha circa 30 milioni di tifosi Lang, un numero che riflette l’immensità dell’istituzione. L’esterno ha anche sottolineato la qualità della rosa: “Il livello è altissimo, basti pensare a giocatori come Osimhen e Sané”. Una conferma che il Galatasaray non è una destinazione minore, ma un palcoscenico dove competere contro campioni affermati. Per Lang, il prestito rappresenta una tappa naturale della sua crescita dopo l’esperienza formativa con Conte.

L’eredità della preparazione azzurra rimane dentro di lui. Quando tornerà al Napoli, o continuerà altrove, porterà con sé la consapevolezza di cosa significhi lavorare con un allenatore che trasforma i giocatori attraverso il sacrificio e la precisione tattica. Nel calciomercato Napoli, Lang rappresenta un asset interessante proprio per questa duttilità acquisita, capace di adattarsi a contesti diversi senza perdere la propria identità.