Conte spinge per il colpo “alla McTominay”: sarebbe un acquisto da sogno

Leon Goretzka rappresenta il profilo ideale per Antonio Conte al Napoli. Secondo Sportmediaset, l’allenatore salentino spinge concretamente per il centrocampista del Bayern Monaco, vedendo in lui un rinforzo capace di aggiungere fisicità ed esperienza internazionale alla rosa azzurra.

Goretzka e il modello McTominay: la strategia di Conte

L’interesse del Napoli per Goretzka segue una logica già collaudata. Conte ha dimostrato al Manchester United di saper individuare profili di centrocampisti esperti e fisici: McTominay ne è la prova. Il tedesco rappresenterebbe la replica di quella operazione, un giocatore in grado di imporsi tra i migliori del campionato italiano. L’idea non è casuale: aumentare peso e solidità nel mezzo del campo risponde a una precisa visione tattica, quella di un Napoli capace di controllare le partite attraverso elementi robusti e affidabili. La credibilità costruita da Conte in questa sessione di mercato facilita la trattativa con il club bavarese.

L’ingaggio blocca tutto: cifre da top player

Quanto costa davvero Goretzka al Napoli? L’ingaggio rappresenta l’ostacolo principale. Il centrocampista del Bayern potrebbe percepire cifre paragonabili a quelle di Romelu Lukaku, una spesa considerevole per una rosa che ha già investito risorse significative. Restano poi da valutare gli equilibri tattici concreti. La rosa azzurra dispone già di Lobotka e Anguissa e’arrivo di Goretzka comporterebbe scelte precise su come gestire le rotazioni. Non è solo una questione di qualità individuale, ma di compatibilità con la struttura esistente.

Il Napoli non è solo nella corsa. Tottenham, Arsenal e Atletico Madrid monitorano la situazione, pronti a inserirsi nella trattativa se dovessero aprirsi spazi. Conte ha credibilità, ma il mercato internazionale per un giocatore del calibro di Goretzka risponde a logiche complesse e non sempre favorevoli alle ambizioni del Napoli.