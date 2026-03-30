Caso Lukaku, arriva la decisione di Big Rom: ecco la svolta

Romelu Lukaku ha prenotato un volo privato e farà ritorno a Napoli nella serata odierna, secondo quanto riporta Il Mattino. L’attaccante belga si presenterà domani al centro sportivo di Castel Volturno per riprendere gli allenamenti con la squadra.

Lukaku e il Napoli: la rivolta rientrata

Il centravanti aveva scelto di restare in Belgio dopo aver rinunciato alla tournée della nazionale, decidendo di curarsi e allenarsi individualmente. Una decisione unilaterale che ha scatenato la reazione durissima della società azzurra e, soprattutto, di Antonio Conte. Il club non ha nascosto il proprio disappunto: quella mossa è stata percepita come una mancanza di rispetto verso lo staff tecnico e la squadra. Per giorni si è parlato di possibili sanzioni disciplinari e di una frattura che sembrava difficile da ricucire.

Lukaku ha ripensato alla sua posizione. La pressione dell’ambiente e le conseguenze concrete della sua scelta lo hanno spinto a tornare sui suoi passi. Il gigante belga atterrerà a Napoli e si ritroverà faccia a faccia con Conte, l’allenatore che più di tutti aveva preteso la sua presenza immediata al centro sportivo.

Conte e il rapporto con Lukaku: la ricucitura sarà difficile

Resta ora da capire se il solco scavato in questi giorni potrà essere colmato. Il rapporto tra il bomber e l’ambiente azzurro ha subito un colpo significativo, e serviranno tempo, chiarimenti diretti e soprattutto prestazioni sul campo per ricucire lo strappo. Conte, da uomo pragmatico, vorrà mettere subito la vicenda alle spalle e concentrarsi sul finale di stagione.

Quale sarà il clima a Castel Volturno? Non sarà dei più leggeri nelle prossime ore. L’aria di tensione persisterà fino a quando il campo non avrà l’ultima parola. Il Napoli ha dimostrato di non tollerare comportamenti autonomi e scostanti dalle dinamiche di gruppo, e Lukaku dovrà dimostrare con i fatti di aver compreso il messaggio. La ripresa degli allenamenti sarà il primo test concreto per verificare se il ritorno del belga rappresenta davvero una pagina nuova o semplicemente una tregua temporanea.

L’attaccante sa che il suo futuro al Napoli dipenderà dalle prossime settimane. Conte non dimentica, e la società ha già fatto capire che certi atteggiamenti non saranno più tollerati. Lukaku tornerà a Castel Volturno con il peso di questa consapevolezza: ogni gesto, ogni allenamento, ogni partita sarà osservato con particolare attenzione da parte di chi lo ha fortemente voluto in azzurro.