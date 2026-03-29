Napoli-Milan, Conte accelera durante la sosta: opportunità per Lukaku e Giovane

Romelu Lukaku e Giovane hanno convinto Antonio Conte nella seduta d’allenamento post-sosta: entrambi cercano spazio nelle rotazioni azzurre. Durante il test amichevole contro il Portici, vinto 8-3 dagli azzurri, l’attaccante brasiliano ha segnato quattro reti, mentre il belga ha trovato il gol mostrando coinvolgimento tattico. Le prestazioni non sono passate inosservate al tecnico, che valuta con attenzione il minutaggio da concedere nella ripresa del campionato.

Giovane: quattro gol e una chance concreta

L’ex Verona ha dominato la partitella, mettendo a segno un poker che lo proietta come alternativa credibile nel reparto offensivo. Conte dovrà decidere se incrementare le sue apparizioni, considerando che il primo contenderà il posto a Elmas e Vergara nelle prossime scelte tattiche. La prestazione testimonia una crescita evidente, anche se il minutaggio effettivo in Serie A dipenderà dalle esigenze tattiche e dai risultati delle prossime giornate.

La questione centrale riguarda il ruolo tattico che Giovane potrà occupare. Conte dispone di soluzioni offensive variegate, e il giovane attaccante rappresenta un’arma tattica versatile che potrebbe trovare maggiore spazio nelle rotazioni. I segnali positivi arrivati dall’allenamento inducono ottimismo, ma la concorrenza interna resta agguerrita.

Lukaku: il rilancio passa dal minutaggio

Quale sarà il destino di Lukaku nel prosieguo della stagione? Il belga ha mostrato coinvolgimento e capacità di finalizzazione durante l’amichevole, confermando che la condizione fisica migliora. Conte non esclude nemmeno la possibilità che giochi insieme a Hojlund, aprendo scenari tattici interessanti per la seconda metà di campionato. L’alternativa al danese potrebbe trasformarsi in una soluzione complementare.

La sfida per Lukaku consiste nel conquistarsi fiducia tattica attraverso prestazioni concrete in gara ufficiale. Durante la sosta, ha lavorato per recuperare la forma migliore, e i segnali arrivati dal test amichevole suggeriscono un’evoluzione positiva. Conte monitora attentamente il suo rendimento, consapevole che il belga possiede qualità superiori che potrebbero rivelarsi decisive negli ultimi mesi di stagione. Il Napoli riprenderà il cammino in Serie A con due attaccanti che cercano di riscattarsi.