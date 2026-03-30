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Lobotka si allontana da Napoli, ma resta in Serie A: due club su di lui

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Lobotka si allontana da Napoli, ma resta in Serie A: due club su di lui
Stan Lobotka in campo con la maglia del Napoli (AnsaFoto) SpazioNapoli.it
Le ultime su Stan Lobotka

Il futuro di Stanislav Lobotka torna a far discutere in casa Napoli. Il centrocampista di Antonio Conte è finito al centro di nuove voci di mercato che lo vedono protagonista nella finestra di mercato estivo.

Lobotka via da Napoli? Le parole di Cassano

Antonio Cassano, intervenuto a Viva el futbol. ha acceso i riflettori sul futuro del regista azzurro:

“Se va via Calhanoglu, occhio a Da Cunha, ma occhio anche a Lobotka. Occhio al regista del Napoli per l’Inter.”

L’ex attaccante ha poi aggiunto quanto il centrocampista slovacco sia apprezzato da diversi club italiani, specialmente da Luciano Spalletti, che lo ha allenato a Napoli:

“Anche se mi arrivano voci su Lobotka e la Juve se rimane Spalletti. Per Lobotka è Inter o Juve.”

Stanislav Lobotka in campo
Lobotka in allenamento

Inter e Juventus alla finestra

Secondo quanto emerso, l’Inter starebbe valutando l’inserimento di un mediano basso, per sopperire ad un’eventuale partenza di Calhanoglu, e il centrocampista azzurro rappresenterebbe un profilo ideale per caratteristiche e qualità.

Allo stesso tempo, dunque, anche la società bianconera osserva con attenzione, soprattutto in caso di conferma di Luciano Spalletti in panchina. Il centrocampista slovacco, quindi, in caso di divorzio con il Napoli, potrebbe comunque restare in Serie A.

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.

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