Lobotka si allontana da Napoli, ma resta in Serie A: due club su di lui

Il futuro di Stanislav Lobotka torna a far discutere in casa Napoli. Il centrocampista di Antonio Conte è finito al centro di nuove voci di mercato che lo vedono protagonista nella finestra di mercato estivo.

Lobotka via da Napoli? Le parole di Cassano

Antonio Cassano, intervenuto a Viva el futbol. ha acceso i riflettori sul futuro del regista azzurro:

“Se va via Calhanoglu, occhio a Da Cunha, ma occhio anche a Lobotka. Occhio al regista del Napoli per l’Inter.”

L’ex attaccante ha poi aggiunto quanto il centrocampista slovacco sia apprezzato da diversi club italiani, specialmente da Luciano Spalletti, che lo ha allenato a Napoli:

“Anche se mi arrivano voci su Lobotka e la Juve se rimane Spalletti. Per Lobotka è Inter o Juve.”

Inter e Juventus alla finestra

Secondo quanto emerso, l’Inter starebbe valutando l’inserimento di un mediano basso, per sopperire ad un’eventuale partenza di Calhanoglu, e il centrocampista azzurro rappresenterebbe un profilo ideale per caratteristiche e qualità.

Allo stesso tempo, dunque, anche la società bianconera osserva con attenzione, soprattutto in caso di conferma di Luciano Spalletti in panchina. Il centrocampista slovacco, quindi, in caso di divorzio con il Napoli, potrebbe comunque restare in Serie A.