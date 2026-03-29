Zeballos-Napoli, la trattativa prosegue: il Boca frena la partenza estiva

Exequiel Zeballos e il Napoli avrebbero trovato un’intesa contrattuale, con disponibilità del giocatore dal 31 dicembre prossimo a parametro zero. L’esterno offensivo argentino classe 2002 del Boca Juniors rappresenta uno dei talenti più cristallini del vivaio xeneize. La sua velocità, il dribbling e la capacità di creare superiorità numerica sulla fascia corrispondono alle esigenze tattiche del Napoli.

Zeballos gioca principalmente da ala destra a piede invertito, ma possiede la versatilità per agire anche sull’ala opposta. Il suo stile sudamericano—accelerazioni improvvise, controllo elevato del pallone, abilità nell’uno contro uno—lo rende ideale contro difese compatte. L’affare, tuttavia, non è affatto concluso.

Il Boca resiste: lo stallo sulla cessione estiva e la concorrenza

Il nodo della trattativa risiede nella posizione del club argentino. Il Boca Juniors, guidato dal presidente Juan Román Riquelme, ha bloccato la partenza immediata del giocatore. Nonostante il Napoli abbia proposto di portarlo in Italia già a luglio, da Buenos Aires è arrivata una netta resistenza. La società xeneize intende trattenere Zeballos e sta cercando di convincerlo a rinnovare il contratto, mentre il calciatore spinge per il trasferimento in Serie A.

Giovanni Manna, direttore sportivo partenopeo, sta accelerando i contatti. In queste ore è prevista una video call tra il dirigente azzurro e l’intermediario che segue la trattativa. La strategia del Napoli mira a sbloccare la situazione e anticipare i tempi rispetto alla finestra di parametro zero fissata a fine anno. Gli azzurri, però, non sono gli unici ad aver mostrato interesse. Secondo quanto riportato da Lucho Cofano, esperto del Boca, ci sarebbe anche il CSKA Mosca.

Zeballos al Napoli: il ruolo tattico, il progetto offensivo

Quale posizione occuperebbe Zeballos nella squadra azzurra? L’esterno argentino diventerebbe un’alternativa o un concorrente sulle corsie esterne, portando imprevedibilità e profondità. Nel sistema offensivo di Conte, potrebbe evolversi da creatore di superiorità numerica a esterno capace di attaccare l’area e incrementare gol e assist. L’operazione non è semplice dal punto di vista burocratico. Il Boca non intende liberarlo facilmente, ma il Napoli vede in Zeballos un investimento di prospettiva e talento.