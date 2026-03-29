Verso Bosnia-Italia: conferma per il giocatore del Napoli ma Gattuso ne cambia due

Matteo Politano ritrova spazio nella Nazionale di Gennaro Gattuso per la sfida decisiva contro la Bosnia. Secondo la Gazzetta dello Sport, l’esterno azzurro partirà titolare anche nella finale playoff per il mondiale dopo la prestazione convincente contro l’Irlanda del Nord.
Politano confermato: la continuità dell’Italia a destra
Il numero 21 ha dimostrato di saper mantenere il livello richiesto dalla competizione internazionale. La sua conferma nel sistema tattico azzurro rappresenta una scelta di continuità in una partita dove ogni dettaglio tattico pesa enormemente. Gattuso ha deciso di non stravolgere gli equilibri sulla fascia destra, affidandosi nuovamente alle capacità di Politano di coniugare spinta offensiva e solidità difensiva.
L’esterno del Napoli aveva collezionato voti ben oltre la sufficienza dopo la prestazione nella precedente gara contro gli irlandesi. Questa continuità di giudizio positivo motiva la riconferma in una partita che decide il cammino verso il prossimo Mondiale. Non si tratta di una scelta casuale, ma di una valutazione tecnica precisa sui suoi rendimenti.
Le novità tattiche: Cristante e Esposito per cambiare il volto offensivo
Gattuso prepara due modifiche significative rispetto alla formazione che ha battuto l’Irlanda del Nord. In mediana Cristante sostituirà Locatelli, mentre in attacco Esposito avrà la chance di scalzare Retegui dalla posizione di punta.
Cristante porta esperienza internazionale e una maggiore solidità nella transizione, elemento cruciale contro una Bosnia che cercherà di sfruttare gli spazi. L’inserimento di Esposito in prima linea invece modifica l’assetto offensivo azzurro, introducendo un profilo più dinamico e adatto a pressare la difesa bosniaca negli ultimi venti metri. La probabile formazione prevede un 3-5-2 con Donnarumma in porta, Mancini-Bastoni-Calafiori in difesa, Politano-Barella-Cristante-Tonali-Dimarco a centrocampo, Esposito e Kean in attacco.
La partita di martedì rappresenta uno snodo decisivo per il calcio italiano. Dopo anni di assenza dai Mondiali, Gattuso gioca una finale playoff dove ogni scelta di formazione può rivelarsi determinante. Politano avrà nuovamente l’occasione di incidere nella corsia destra, confermando il suo valore anche a livello di Nazionale, mentre i nuovi ingressi di Cristante ed Esposito cercheranno di portare freschezza tattica contro un avversario che non ha nulla da perdere.