Bosnia-Italia, spunta la decisione di Di Lorenzo in vista del match

Giovanni Di Lorenzo è con la Nazionale in Bosnia nonostante l’infortunio che lo tiene fuori dai campi da fine gennaio. Il difensore azzurro sceglie di partecipare alla finale playoff per il Mondiale, come rivela la Gazzetta dello Sport.

Di Lorenzo: la scelta di stare con la squadra oltre l’infortunio

Il terzino del Napoli non sarà disponibile per giocare martedì contro la Bosnia, ma volerà comunque con i compagni lunedì mattina. La decisione rientra in una logica di coesione di gruppo: Di Lorenzo vuole stare accanto a Gattuso e ai suoi compagni durante una partita decisiva per la qualificazione mondiale. Non è un gesto simbolico fine a se stesso, bensì la volontà concreta di dare il suo contributo dall’interno dello spogliatoio, anche da infortunato.

Il capitano azzurro aveva già accompagnato la squadra giovedì a Bergamo durante il match contro l’Irlanda del Nord. La continuità di questa scelta dimostra quanto Di Lorenzo intenda restare parte integrante del progetto azzurro, indipendentemente dalle condizioni fisiche. Gattuso mantiene così coesa la rosa durante una fase cruciale della campagna qualificatoria.

Bosnia-Italia: Vicario e Di Lorenzo insieme nella trasferta

Anche Guglielmo Vicario vola in Bosnia da infortunato, come spiega la Gazzetta dello Sport. Il vice di Donnarumma, fermo ai box dalla fine di gennaio, sarà in trasferta con il borsone e la tuta, pronto a supportare il gruppo. Due calciatori fermi, due scelte di lealtà verso la Nazionale nel momento più delicato della qualificazione.

La trasferta bosniaca assume quindi una dimensione più ampia rispetto al solo aspetto tattico-atletico. Gattuso costruisce una squadra consapevole che la finale playoff richiede coesione massima, anche da chi non potrà scendere in campo. Di Lorenzo rientra nel Napoli con un bagaglio di esperienza aggiunto da questa scelta, portando con sé il valore di una Nazionale unita nella ricerca della qualificazione mondiale.