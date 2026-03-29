Super offerta dall’Arabia per il top: il Napoli accelera per il rinnovo!

Scott McTominay riceve le sirene dell’Arabia Saudita ma sembra orientato a rispedirle al mittente. Il Napoli accelera il rinnovo dello scozzese con aumento dell’ingaggio per blindarlo fino al 2030.
McTominay e l’Arabia: il triplo dello stipendio non basta
Dalle sponde saudite sono arrivate offerte faraoniche per lo scozzese. Proposte concrete che triplicano l’ingaggio attuale percepito a Napoli. McTominay, però, ha sempre comunicato chiaramente il suo stato di benessere in azzurro. Le ricchezze arabe non lo attraggono. Il calciatore ex Manchester United conosce il valore della stabilità e del progetto che sta costruendo con gli azzurri, ben diverso da una semplice operazione economica.
Il Napoli non intende lasciare nulla al caso. Secondo Nicolò Schira, il club lavora intensamente per prolungare il contratto con McTominay. L’obiettivo è un accordo fino al 2030 con opzione fino al 2031. Non si tratta solo di una semplice estensione: il rinnovo prevede un aumento significativo dell’ingaggio per riconoscere il ruolo centrale dello scozzese nel progetto del Napoli. La trattativa entrerà nel vivo nei prossimi giorni.
Napoli: McTominay è il pilastro della ricostruzione
McTominay rappresenta la colonna della squadra partenopea. La sua importanza nel centrocampo azzurro è tale da superare quella di altri talenti del club: è il leader, l’anima, il giocatore più rappresentativo dell’attuale Napoli.
McTominay conosce l’ambiente, i compagni, le dinamiche tattiche: ricostruire attorno a lui significa guadagnare anni di continuità progettuale. L’aumento economico rappresenta un investimento intelligente per evitare che il calciatore finisca nel mirino di club ricchi in futuro.
Gli azzurri dimostrano di avere le idee chiare per il prossimo futuro e sul calciomercato, e non temono di investire su chi rappresenta il fondamento della squadra. McTominay resterà a Napoli: il rinnovo arriverà nei prossimi giorni, blindando il centrocampo azzurro fino al 2030.