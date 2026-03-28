La Premier League piomba sull’azzurro: il Napoli chiede 50 milioni di euro

Buongiorno nel mirino del Newcastle per l’estate: il difensore azzurro piace ai Magpies come sostituto di Botman, e il Napoli chiede oltre 45-50 milioni di euro per il suo cartellino.

Newcastle e Buongiorno: il centrale italiano nel progetto inglese

Secondo Ekrem Konur, esperto di calciomercato internazionale, il Newcastle United ha identificato Alessandro Buongiorno come obiettivo principale per la difesa della prossima stagione. Il club inglese lo considera il profilo ideale per rinforzare il reparto arretrato e rimpiazzare Sven Botman. L’interesse dei Magpies arriva in un momento di rilancio del difensore azzurro, che dopo un avvio di stagione contraddistinto da prestazioni altalenanti, ha ritrovato continuità di rendimento negli ultimi mesi sotto la guida di Antonio Conte.

La risalita di Buongiorno non è passata inosservata nemmeno alla Nazionale italiana, che lo ha reintegrato nelle convocazioni. Questa progressione tattica lo rende una pedina appetibile sul mercato europeo, dove le squadre di Premier League continuano a cercare difensori centrali di qualità. Il Newcastle, in particolare, vede nel centrale piemontese le caratteristiche tecniche e fisiche necessarie per competere ai massimi livelli inglesi.

Il prezzo del Napoli: oltre 50 milioni non sono negoziabili

Quanto costa Buongiorno? Il Napoli ha già fissato una valutazione precisa. Secondo Konur, la società azzurra richiede più di 45-50 milioni di euro per liberare il difensore, cifra che riflette sia l’investimento fatto la scorsa estate con il Torino sia la crescita del calciatore nel progetto di Conte. Non è una richiesta al ribasso, ma una base ferma da cui partire per eventuali negoziazioni.

L’importo evidenzia come il Napoli non intenda privarsi facilmente di un giocatore che rappresenta un pilastro della difesa. Acquistato dodici mesi fa dal Torino, Buongiorno ha già dimostrato di poter reggere i ritmi della Serie A al massimo livello e di essere pronto per la competizione internazionale. Il Newcastle dovrà mettere sul tavolo una proposta significativa per convincere De Laurentiis a sedersi al tavolo delle trattative.

Estate 2026: il Napoli tra le ambizioni europee e le offerte straniere

L’estate che arriva rappresenta un momento critico per il calciomercato azzurro. Con Buongiorno nel mirino di club inglesi e il progetto di Conte ancora in fase di consolidamento, il Napoli si troverà a gestire pressioni esterne su uno dei suoi pezzi pregiati. Il difensore, però, si trova in una situazione di valore massimo: ha ritrovato fiducia, è tornato in Nazionale e gioca per uno dei migliori allenatori d’Europa. Questi fattori aumentano ulteriormente il prezzo che il Newcastle dovrà sborsare per portarlo a St James’ Park. Il calciomercato Napoli nei prossimi mesi sarà scandito da questa e altre valutazioni di difensori centrali, con Buongiorno come principale candidato alle partenze.