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Politano carica la Nazionale e svela un retroscena su Gattuso: “Diverso rispetto a Napoli”

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Politano carica la Nazionale e svela un retroscena su Gattuso: “Diverso rispetto a Napoli”
Matteo Politano controlla il pallone con la maglia della Nazionale italiana. Foto: ANSA
Matteo Politano in maglia Italia azzurra controlla il pallone sotto la pioggia durante una partita della Nazionale

Matteo Politano carica l’Italia prima della sfida con la Bosnia: l’attaccante azzurro chiede concentrazione totale e una partenza esplosiva, senza farsi condizionare da pressioni esterne o dal clima.

Politano e la Bosnia: partenza forte dal primo minuto

L’esterno del Napoli non accetta compromessi. “Bisogna partire forte subito, dal primo minuto, e non farci condizionare da niente e da nessuno: né dai giocatori né dal clima”, ha dichiarato Politano a VivoAzzurro TV. Gli azzurri hanno superato il turno preliminare battendo l’Irlanda, ma il giocatore sa che la Bosnia rappresenta un salto di difficoltà.

Matteo Politano in maglia azzurra durante una partita, con le braccia aperte in gesto comunicativo
Matteo Politano in azione con la maglia del Napoli. Foto: ANSA

Politano sottolinea un elemento cruciale: “La forza del gruppo sta nell’aiutarci sempre, in qualsiasi circostanza”. Non parla solo di chi scende in campo dal primo minuto. Nel match contro l’Irlanda del Nord questo aspetto è stato evidente, con una squadra compatta che procedeva nella stessa direzione senza spazi per egoismi individuali.

L’ultima occasione Mondiale: Politano non vuole sprecarla

Questo rappresenta uno spartiacque. Politano lo sa bene e chiede ai tifosi di stargli vicino. “Per me e per qualcun altro non più giovane sarà probabilmente l’ultima occasione, ci teniamo a sfruttarla”. Il messaggio agli italiani è diretto: aspettatevi il massimo sforzo, perché la consapevolezza della posta in palio rende ogni gesto ancora più determinato. La vittoria sull’Irlanda del Nord ha tolto un peso iniziale, ma adesso serve consolidare il percorso.

Il primo tempo contro gli irlandesi ha rivelato incertezze, momenti in cui la squadra sembrava bloccata psicologicamente. Politano lo riconosce: “Era fondamentale liberarci da questo peso che avevamo durante la partita, soprattutto nel primo tempo vedevamo qualche mostro”. Il gol dell’1-0 ha sbloccato tutto. Oggi la situazione è diversa: l’Italia arriva alla Bosnia con un vantaggio psicologico e qualche giorno di recupero per ricaricare le batterie fisiche.

Gattuso più carico che a Napoli: il nuovo ambiente stimola

Mister Gattuso ha portato la sua energia anche in Nazionale. Politano lo osserva da vicino e nota una differenza: “L’ho ritrovato ancora più carico rispetto al Napoli. Il mister è uno che ci tiene tantissimo al gruppo, non vuole egoismi. È un grande motivatore e chiede sempre il massimo a tutti, sia in partita sia in allenamento”.

La Bosnia sarà il banco di prova definitivo per questa Italia. Politano e i compagni hanno dimostrato di saper reagire alle difficoltà iniziali, di saper giocare sotto pressione, di saper restare uniti. Adesso il Napoli e l’esperienza in Serie A devono trasformarsi in consapevolezza. Gli azzurri scenderanno in campo cercando quella partenza esplosiva che il numero 16 ha richiesto, forti di una consapevolezza: l’estate mondiale è ancora lunga e ogni passo conta.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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