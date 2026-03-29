Politano carica la Nazionale e svela un retroscena su Gattuso: “Diverso rispetto a Napoli”

Matteo Politano carica l’Italia prima della sfida con la Bosnia: l’attaccante azzurro chiede concentrazione totale e una partenza esplosiva, senza farsi condizionare da pressioni esterne o dal clima.

Politano e la Bosnia: partenza forte dal primo minuto

L’esterno del Napoli non accetta compromessi. “Bisogna partire forte subito, dal primo minuto, e non farci condizionare da niente e da nessuno: né dai giocatori né dal clima”, ha dichiarato Politano a VivoAzzurro TV. Gli azzurri hanno superato il turno preliminare battendo l’Irlanda, ma il giocatore sa che la Bosnia rappresenta un salto di difficoltà.

Politano sottolinea un elemento cruciale: “La forza del gruppo sta nell’aiutarci sempre, in qualsiasi circostanza”. Non parla solo di chi scende in campo dal primo minuto. Nel match contro l’Irlanda del Nord questo aspetto è stato evidente, con una squadra compatta che procedeva nella stessa direzione senza spazi per egoismi individuali.

L’ultima occasione Mondiale: Politano non vuole sprecarla

Questo rappresenta uno spartiacque. Politano lo sa bene e chiede ai tifosi di stargli vicino. “Per me e per qualcun altro non più giovane sarà probabilmente l’ultima occasione, ci teniamo a sfruttarla”. Il messaggio agli italiani è diretto: aspettatevi il massimo sforzo, perché la consapevolezza della posta in palio rende ogni gesto ancora più determinato. La vittoria sull’Irlanda del Nord ha tolto un peso iniziale, ma adesso serve consolidare il percorso.

Il primo tempo contro gli irlandesi ha rivelato incertezze, momenti in cui la squadra sembrava bloccata psicologicamente. Politano lo riconosce: “Era fondamentale liberarci da questo peso che avevamo durante la partita, soprattutto nel primo tempo vedevamo qualche mostro”. Il gol dell’1-0 ha sbloccato tutto. Oggi la situazione è diversa: l’Italia arriva alla Bosnia con un vantaggio psicologico e qualche giorno di recupero per ricaricare le batterie fisiche.

Gattuso più carico che a Napoli: il nuovo ambiente stimola

Mister Gattuso ha portato la sua energia anche in Nazionale. Politano lo osserva da vicino e nota una differenza: “L’ho ritrovato ancora più carico rispetto al Napoli. Il mister è uno che ci tiene tantissimo al gruppo, non vuole egoismi. È un grande motivatore e chiede sempre il massimo a tutti, sia in partita sia in allenamento”.

La Bosnia sarà il banco di prova definitivo per questa Italia. Politano e i compagni hanno dimostrato di saper reagire alle difficoltà iniziali, di saper giocare sotto pressione, di saper restare uniti. Adesso il Napoli e l’esperienza in Serie A devono trasformarsi in consapevolezza. Gli azzurri scenderanno in campo cercando quella partenza esplosiva che il numero 16 ha richiesto, forti di una consapevolezza: l’estate mondiale è ancora lunga e ogni passo conta.