Impatto a sorpresa: il Napoli ha già in casa il prossimo centrocampista?

Luis Hasa ha accumulato attualmente 25 presenze e 5 gol in stagione alla Carrarese in Serie B: il centrocampista italo-albanese ha convinto De Laurentiis a ripensare il suo futuro.

Hasa alla Carrarese: la sorpresa del campionato cadetto

Il prestito in Toscana si è trasformato in una vetrina per il giovane centrocampista. Venticinque presenze, cinque gol e tre assist: sono i numeri che Luis Hasa ha collezionato con la maglia della Carrarese in questa stagione. Prestazioni costanti che hanno attirato l’attenzione anche della federazione albanese, che lo ha convinto a abbandonare il percorso con le nazionali giovanili italiane per rappresentare l’Albania a livello senior. Come rivela Tuttosport, questi risultati hanno spinto il Napoli a valutare seriamente una sua permanenza nella rosa azzurra per la prossima stagione.

La crescita tecnica di Hasa non è casuale. Arrivato dalla Juventus, il centrocampista ha trovato in Toscana lo spazio necessario per sviluppare le sue qualità senza pressioni eccessive. In mediana, la sua progressione è stata esponenziale soprattutto nelle ultime giornate di campionato. Il club partenopeo segue con interesse l’evoluzione del calciatore, consapevole che una risorsa così giovane e in crescita rappresenta un’opportunità concreta per il centrocampo del prossimo anno.

Il Napoli riflette su Hasa: quale sarà il suo futuro

La domanda che aleggia è : il Napoli lo integrerà stabilmente in rosa o cercherà una nuova destinazione? I numeri della Carrarese suggeriscono la prima opzione. Un calciatore che produce cinque gol da mediano e offre assist regolari ha già dimostrato di sapersi muovere in campionati competitivi. L’esperienza in Serie B, inoltre, lo ha temprato sotto il profilo della continuità e della mentalità.

La situazione di Hasa si differenzia da molti altri prestiti azzurri perché la performance è stata concreta e verificabile. Non si tratta di promesse o potenziale grezzo, ma di una stagione con numeri che parlano da soli. Il Napoli ha la possibilità di trattenere un giovane talento che conosce già l’ambiente, la città e i compagni, riducendo i tempi di adattamento che caratterizzano solitamente gli innesti di gennaio o giugno.

Lo scenario più probabile per il Napoli vede Hasa integrato nella prossima stagione come alternativa di qualità nel centrocampo partenopeo. I cinque gol con la Carrarese rappresentano una base solida su cui costruire fiducia e opportunità di crescita con la squadra partenopea.