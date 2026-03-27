Niente più Italia: un azzurro cambia nazionalità, decisione a sorpresa

In una settimana in cui l’intero sistema calcistico è immerso nei match che guardano ai Mondiali di USA 2026, arriva una notizia che riguarda da vicino il Napoli. Il calciatore di proprietà degli azzurri Luis Hasa ha deciso di cambiare nazionalità, abbandonando la casacca della Nazionale italiana e scegliendo quella albanese.

Dall’Italia all’Albania: il calciatore di proprietà del Napoli cambia nazionalità

Luis Hasa sta vivendo una stagione di ottimo livello con la maglia della Carrarese in Serie B. Il classe 2004 si sta mettendo in mostra all’interno del campionato cadetto e quest’estate tornerà al Napoli, che detiene il cartellino del calciatore. Sarà infatti durante il ritiro precampionato che lo staff tecnico partenopeo capitanato da mister Antonio Conte potrà valutarne l’operato osservandolo da vicino per poi scegliere la migliore soluzione per tutti.

In attesa di quello che sarà il suo futuro da calciatore delle squadre di club, Hasa ha già deciso sulla nazionale da rappresentare. Il calciatore ha infatti la doppia nazionalità italiana e albanese ma fin qui, essendo nato a Sora (in provincia di Frosinone nel Lazio) aveva indossato la casacca azzurra nelle rappresentative minori, trovando anche le prime tre presenze in U21. Adesso arriva però la decisione più importante: Hasa ha scelto di rappresentare l’Albania. Il giovanissimo centrocampista sarà dunque a disposizione della nazionale delle Aquile, che proprio ieri ha dovuto dire addio al sogno Mondiale dopo l’eliminazione dai playoff.