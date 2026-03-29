I Playoff restano un miraggio: Cremona rimonta nell’ultimo quarto, Napoli perde 88-81

Guerri Napoli perde un’altra partita fuoricasa, sciupando quanto di buono fatto nei primi tre quarti: Cremona rimonta solo negli ultimi 10 minuti con un parziale di 27 a 13.

Primo quarto

Ottima partenza degli azzurri: palla recuperata al primo possesso di Cremona e schiacciata di Totè su assist di Whaley. Casarin entra dalla panchina, recupera subito un pallone e va a canestro. Doyle – subentrato a El Amin – risponde con una tripla alla prima palla giocata. Gara equilibrata, ma tanti errori a canestro da parte degli azzurri. Bolton prova a scuotere la Guerri Napoli, poi Caruso segna il punto del sorpasso a fine primo quarto. Vanoli chiude con 7 palle perse, grazie ad una difesa aggressiva di Napoli. 16-17

Secondo quarto

Errori da una parte e dall’altra, tante palle perse e un Napoli impreciso. El Amin fatica a sbloccarsi dopo 15 minuti giocati. Whaley dà un buonissimo contributo in difesa. A 4 e mezzo dall’intervallo, El Amin si sblocca finalmente dall’arco. E Bolton infila subito dopo un’altra tripla che porta Napoli sul 26 pari. La partita prosegue con sorpassi e controsorpassi. Ritmi alti, ma anche tanta paura, che porta inevitabilmente ad avere meno precisione al tiro. Toté chiude il primo tempo con due punti dai tiri liberi. 36-38

Terzo quarto

El Amin prosegue il suo buon momento anche in uscita dagli spogliatoi. Veronesi e Durham provano a mantenere a galla Cremona, rispondono agli attacchi degli azzurri. Buona partenza della squadra di coach Magro, in un quarto delicatissimo per la stagione del club partenopeo. Napoli prova a servire molto Totè e Caruso, costringendo anche la Vanoli a spendere falli. I tiri liberi sono una costante piaga per gli azzurri e nonostante ciò riescono a chiudere il terzo quarto con un buon vantaggio di +7. Durham mantiene vivissime le speranze dei padroni di casa con una tripla sulla sirena. 61-68

Quarto quarto

La bolgia del palazzetto di Cremona spinge la squadra allenata da Brotto. Udom piazza una tripla da paura che porta la Vanoli sul -2 dopo appena 2 minuti e mezzo di gioco. Ancora Durham protagonista con una tripla in faccia a Totè. Magro costretto al timeout sul -4. Il canovaccio non cambia, gli azzurri non riescono a scuotersi e giocano con la paura. Tanti tiri forzati, tanti liberi sbagliati nei momenti cruciali e nel finale anche tanta passività in difesa. Durham chiude con 34 punti, 3 assist e 7 rimbalzi. Nel Napoli delude Flagg (0/7 da due). Con l’ennesima sconfitta, i playoff possono restare un sogno insperato per questo Napoli. 88-81