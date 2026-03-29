Allegri recupera il suo pupillo: il Milan si prepara per la trasferta a Napoli

Il Milan recupera una pedina centrale del proprio centrocampo per la sfida contro il Napoli. Come riporta la “Gazzetta dello Sport”, Loftus-Cheek ha partecipato al test in famiglia contro il Milan Futuro, mettendo minuti nelle gambe dopo oltre cinque settimane di assenza. L’inglese era fermo dal 22 febbraio, quando rimediò una frattura alla mandibola in uno scontro di gioco violento con il portiere del Parma Corvi. Un trauma che lo aveva estromesso dalla rosa e costretto a un lungo percorso riabilitativo.

Loftus-Cheek e la maschera protettiva: il rientro al Maradona

Il centrocampista scenderà in campo indossando una protezione speciale alla mandibola, soluzione già adottata da altri calciatori in situazioni analoghe. La frattura dell’osso alveolare mascellare e la perdita di alcuni denti non hanno impedito a Loftus-Cheek di bruciare le tappe del recupero rispetto alle stime iniziali di otto settimane. Il giocatore si candida per una maglia da titolare nella trasferta del 6 aprile al Maradona, uno degli snodi più importanti della stagione rossonera.

Per Allegri, il rientro rappresenta un innesto di fisicità e inserimenti in una fase cruciale del campionato. Loftus-Cheek è una risorsa tattica difficile da replicare nel centrocampo milanista, capace di fornire protezione e dinamismo in transizione. La sua assenza ha pesato sugli equilibri della squadra nelle ultime settimane, e il Milan ora recupera una soluzione polivalente per affrontare una sfida di altissimo livello contro i partenopei.

Milan-Napoli: si riposano i due francesi

Un’altra buona notizia per Massimiliano Allegri arriva dalla Nazionale francese. Per l’amichevole contro la Colombia, infatti, Didier Deschamps ha deciso di non schierare dal primo minuto Mike Maignan e Adrien Rabiot. Il centrocampista non è al top e recupererà per il big match di Napoli. Il portiere, invece, guarderà la gara dalla panchina e penserà già al campionato.