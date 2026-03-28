Stadio Maradona, Bianchini lancia l’allarme: “Persi 70 milioni”

Tommaso Bianchini, direttore generale del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista a Calcio e Finanza, dove ha parlato di tutte le tappe che potrebbero condizionare il futuro del club azzurro. Fra queste, c’è sicuramente anche un nuovo stadio: Bianchini evidenza come la mancanza di uno stadio di proprietà rispetto allo Stadio Maradona stia pesando tantissimo per le economie del club.

Bianchini e i mancati ricavi senza uno stadio di proprietà

Nell’intervista a Calcio e Finanza, Bianchini evidenzia subito la quantità della perdita patita dal club per la mancanza di uno stadio di proprietà:

“Oggi dallo stadio incassiamo 30 milioni quando potremmo guadagnarne 100 e quindi paghiamo un mancato introito di 70 milioni. Nel tempo questo divario si accumula: con uno stadio da 60.000 posti cambierebbe tutto. Non tanto per i biglietti, quanto per le aree hospitality. Noi ne abbiamo circa 1.200, ma per stare al passo ne servirebbero 6-7.000″.

La differenza di vedute fra Napoli e Comune sul Maradona

Il direttore generale azzurro evidenzia la differenza di vedute col Comune che sta al momento bloccando i discorsi:

“Il Comune sta lavorando a un progetto di ristrutturazione del Maradona, il Napoli, invece, guarda alla possibilità di uno stadio di proprietà in una zona ben collegata. Il Maradona è letteralmente dentro la città e quando ci sono le partite non ci sono parcheggi adeguati. Quando il Napoli gioca si blocca la città, l’impianto attuale ha dei limiti strutturali”.

Bianchini non ha dubb nell’affermare che questo si tratti di un passo cruciale per il futuro del Napoli: