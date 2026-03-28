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Napoli-Lukaku, futuro ormai segnato: “Tutto già delineato…”

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Napoli-Lukaku, futuro ormai segnato: “Tutto già delineato…”
Lukaku dopo Atalanta-Napoli 2-1
Lukaku in Atalanta-Napoli

Romelu Lukaku lontano dal campo per mesi, recupero frammentario e ricadute: secondo Nicolò Schira, giornalista esperto di mercato, il rapporto tra l’attaccante belga e il Napoli si è definitivamente incrinato.

Lukaku e la scelta che ha fatto saltare tutto

La frattura risale a mesi fa, quando Lukaku ha optato per una terapia conservativa invece di sottoporsi a intervento chirurgico. Quella decisione ha innescato una serie di conseguenze che nessuno riuscirà più a contenere. Il giocatore non ha mai trovato continuità atletica: solo recuperi parziali intervallati da ricadute. A differenza di De Bruyne, tornato protagonista assoluto, Lukaku ha faticato a ritrovare il ritmo agonistico.

Romelu Lukaku in partita con il Napoli durante la stagione di Serie A
Romelu Lukaku in azione con il Napoli. Fonte: ANSA

Schira sottolinea un dato cruciale: “Non abbiamo mai rivisto davvero Lukaku con continuità, solo un recupero parziale, con anche qualche ricaduta“.

Il contesto aggrava ulteriormente la situazione. Hojlund rappresenta il presente e il futuro del progetto. Lukaku, quando non è centrale nel progetto tecnico, perde orientamento. Non è una coincidenza che il Napoli non abbia mai messo acqua sul fuoco pubblicamente: il silenzio è il segnale più eloquente di una rottura già consumata.

L’addio è già delineato per l’estate

Schira non ha dubbi: “Tutto porta verso un finale già delineato“. Se Lukaku dovesse rientrare, arriverà un armistizio formale seguito da una separazione a giugno. Se la gestione conservativa prosegue, il belga pensa già al Mondiale come rampa di lancio per il proprio futuro. La sua testa non è più a Napoli.

Il Mondiale può ancora riscrivere qualcosa: una prestazione convincente riaprirebbe il mercato e offrirebbe opportunità oggi invisibili. Ma per il Napoli e Lukaku, le strade si separeranno comunque. L’estate 2025 vedrà il belga altrove, lontano da San Paolo.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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