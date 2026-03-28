Caso Napoli-Lukaku, i precedenti nel passato del belga: cosa aspettarsi adesso

Romelu Lukaku non è rientrato alla base dopo il ritiro del Belgio, aprendo una crepa nel progetto azzurro. Il centravanti belga si è isolato, ripetendo un copione già visto nella sua carriera.

Lukaku e il Napoli: il passato che ritorna

La scomparsa di Lukaku dal ritiro della nazionale belga non è un episodio casuale. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il belga è solito chiudersi nei suoi momenti di difficoltà, spesso coincidenti con periodi di mercato. Questa volta il contesto è diverso: il centravanti arriva a Napoli con lo scudetto sul petto e Antonio Conte come allenatore, la figura che più lo ha influenzato nella carriera.

La storia di Lukaku e Conte è una storia di devozione tattica e legami personali. Nel 2019 il belga fece di tutto per raggiungere il tecnico salentino all’Inter, rompendo anche in modo plateale con il Manchester United e Ole Gunnar Solskjaer. Quel biennio nerazzurro si concluse con lo scudetto numero 19, conquistato però nel silenzio dei stadi durante la pandemia. La crisi economica di Suning costrinse l’Inter a vendere, costringendo anche Lukaku a partire.

Caso Lukaku, riemergono i precedenti

La lista dei cambi di direzione nella carriera di Big Rom è lunga e documentata. Prima si autoproclamava re di Milano, sorridente sul golfo di Napoli con lo scudetto cucito addosso. Ora, dall’eremo belga, la realtà appare diversa.

Questi episodi non sono dettagli marginali nella psicologia del centravanti. Rivelano un pattern comportamentale che emerge nei momenti critici, quando l’orizzonte si tinge di incertezza. La fragilità dietro l’immagine pubblica emerge sempre durante i periodi blu, trasformandosi in scelte impulsive e comunicazioni che lasciano tracce di sfiducia intorno a lui.

Napoli: cosa aspettarsi da Lukaku nei prossimi mesi

La situazione odierna pone il Napoli di fronte a una domanda concreta: quale versione di Lukaku scenderà in campo nelle prossime settimane? La risposta dipende da quanto Conte riuscirà a mantenere il controllo emotivo del belga, quella funzione paterna che storicamente ha garantito stabilità. Se la devozione al tecnico salentino regge, gli azzurri avranno a disposizione un numero 9 di qualità mondiale. Se il copione si ripete, il Napoli dovrà affrontare un centravanti distratto e mentalmente altrove.

L’isolamento di Lukaku dopo il ritiro del Belgio non è una semplice assenza. È il segnale di una fragilità che il Napoli dovrà gestire con attenzione durante la stagione, consapevole che il mercato estivo potrebbe riportare il belga a ripetere i voltafaccia del passato.