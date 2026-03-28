Napoli, Lobotka via per 25 milioni? Fatta chiarezza sul possibile addio dell’azzurro

Stanislav Lobotka non ha ricevuto offerte concrete da nessun club europeo. La clausola rescissoria da 25 milioni di euro, ritenuta inizialmente decisiva per il suo futuro, si è rivelata un deterrente insormontabile.

Lobotka e la clausola che nessuno paga

Lo scorso anno tutti gli addetti ai lavori davano per scontato che qualcuno avrebbe versato i 25 milioni richiesti per il centrocampista azzurro. Secondo Nicolò Schira, analista di mercato, la realtà è completamente diversa. Nessuna squadra ha presentato un’offerta per il mediano slovacco, nonostante la stagione precedente lo avesse consacrato come uno dei migliori della Serie A. La situazione ricorda quella di Denzel Dumfries all’Inter: entrambi hanno disputato annate straordinarie, ma il mercato non si è mosso come previsto.

La stagione attuale ha complicato ulteriormente le valutazioni. Lobotka ha accumulato diversi problemi fisici durante il ritiro e ha trascorso lunghe settimane fuori dal campo. Questa discontinuità ha allontanato i pretendenti. Il Napoli, dal canto suo, non ha fretta di cederlo e punta a rinnovare il contratto, anche se i tempi si sono allungati rispetto alle scadenze iniziali previste.

Rinnovo e priorità: il Napoli procede con cautela

Quale strategia seguirà la società azzurra? Il club partenopeo intende sedersi al tavolo con l’entourage del giocatore per estendere l’accordo, che scade nel 2027. Tuttavia, altre situazioni contrattuali più urgenti hanno assorbito le energie dirigenziali. I rinnovi in sospeso e la vicenda Lukaku mantengono il centro delle trattative lontano da Lobotka.

L’estate scorsa il Napoli ha respinto le offerte ricevute, consapevole del valore del centrocampista. Oggi, con il mercato meno aggressivo e il giocatore alle prese con problemi fisici, la posizione del club rimane ferma: nessuna cessione a prezzi inferiori alla valutazione stabilita. Lobotka resterà a Napoli almeno fino a quando non emergeranno proposte concrete e competitive per il calciomercato azzurro.