Giovanili Napoli, le due stelle argentine fanno sognare i tifosi: è accaduto oggi

Il Napoli dei grandi tornerà in campo lunedì prossimo contro il Milan, ma intanto sono le stelline argentine a illuminare il campionato U18. Stiamo parlando di Francisco Barido e Milton Pereyra, assoluti protagonisti nel successo interno contro la Fiorentina.

Barido inventa, Pereyra finalizza: il primo gol “argentino” è un capolavoro

Lo stavano aspettando i tanti: la prima realizzata dal duo argentino, di scuola Boca Juniors. Entrambi arrivati quest’anno, hanno già dato segni di grande talento e giocate di altissima qualità. Con la Primavera faticano a trovare spazio, dato anche dalla poca esperienza e la giovanissima età, entrambi classe 2008.

Ma quando scendono in campo con l’Under 18, la musica cambia. E lo si è visto in campo oggi all’Arena G.Piccolo di Cercola, con una rete di pregevole fattura. Palla perfetta nello spazio di Barido, che premia l’inserimento di Pereyra, freddissimo davanti al portiere viola. Un gol che ha poi lanciato il Napoli verso il 2-0 finale contro la Fiorentina e la conquista del quinto posto in classifica, in piena zona playoff.