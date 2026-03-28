Vergara, rischio addio al Napoli? L’annuncio di Giuffredi: cosa accadrà a fine stagione

Antonio Vergara tratterà il rinnovo con il Napoli a fine stagione. L’agente Mario Giuffredi annuncia tempi e modalità della negoziazione con il club azzurro nella sua intervista a Stile Tv nel corso di “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma.

Vergara: quando torna in campo dopo l’infortunio

L’attaccante partenopeo è ora fermo per una lesione alla fascia plantare, ma il recupero procede secondo i tempi previsti secondo Giuffredi “Per le ultime due o tre partite dovrebbe essere a disposizione di Conte. Può essere pronto per fine aprile o inizio maggio , in modo da finire il campionato giocando”.

L’infortunio è arrivato nel momento peggiore della stagione, quando il giocatore stava vivendo una fase di massima visibilità con la maglia del Napoli e poteva aspirare a una convocazione in Nazionale. Il rammarico è evidente, ma i tempi di recupero non dovrebbero lasciare strascichi.

Rinnovo Napoli: la posizione dell’agente Giuffredi

Mario Giuffredi non ha fretta e fissa il calendario dei negoziati. La trattativa per il rinnovo inizierà dopo la chiusura del campionato, quando il Napoli e il giocatore potranno valutare con serenità il percorso compiuto e gli obiettivi futuri. L’agente ha sottolineato come Vergara si sia imposto con una forza rara per un esordiente, attirando l’attenzione di tutti i principali club europei.

Giuffredi ha dichiarato: “Vergara si è imposto con una forza che difficilmente trovi in un esordiente. Tutti i club lo hanno visionato e si sono resi conto della sua importanza”. Questo significa che il Napoli dovrà trovare un accordo consapevole del fatto che altre squadre seguono il centrale con interesse concreto. Non sarà una trattativa scontata, ma il club azzurro ha il vantaggio di offrire continuità e un progetto già avviato.

Calciomercato Napoli: scenario post-campionato

La volontà dichiarata è quella di operare con trasparenza e nell’interesse comune. Giuffredi ha precisato: “Aspettiamo fine campionato, poi parleremo con il club e come sempre cercheremo di fare le cose per bene e nell’interesse comune di tutti”. Questo linguaggio suggerisce apertura al dialogo, ma anche consapevolezza che il mercato, una volta chiuso il campionato, offrirà altre opportunità se la trattativa dovesse complicarsi. Il Napoli ha tutto l’interesse a blindare Vergara prima dell’estate. Tra fine maggio e inizio giugno, il club dovrà presentare un’offerta che rispecchi l’importanza acquisita dal giocatore nel progetto tattico azzurro.