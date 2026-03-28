“Dopo il Mondiale…”: De Bruyne, arriva l’annuncio dal ritiro del Belgio

Kevin De Bruyne non abbandona il Belgio dopo il Mondiale: il centrocampista del Manchester City ha confermato in conferenza stampa che proseguirà con la nazionale finché le condizioni fisiche lo permetteranno.

De Bruyne e il recupero: il ritmo ritrovato

Dal ritiro belga negli Stati Uniti, De Bruyne ha tracciato un bilancio positivo della sua riabilitazione. Ha già accumulato più minuti rispetto alle sue stesse previsioni, lavorando con il gruppo da quattro settimane consecutive. “Sto prendendo sempre più ritmo” ha dichiarato, sottolineando che il suo corpo risponde bene agli allenamenti. Non prevede di giocare due tempi completi in questa tournée, ma ritiene che non sia necessario al momento.

De Bruyne su Lukaku: le differenze nel recupero

Il belga ha affrontato anche la questione legata al compagno di nazionale Romelu Lukaku, attualmente al centro di tensioni con il Napoli. De Bruyne ha osservato come le due riabilitazioni abbiano seguito percorsi diversi: lui ha completato il recupero in Belgio, mentre Lukaku ha diviso il processo tra Anversa e il capoluogo campano. “Quando ci sono due prospettive diverse, diventa difficile lavorare insieme. Non è l’ideale per essere al top” ha spiegato, evidenziando le complicazioni logistiche e organizzative che ne derivano.

Sulla situazione generale del centravanti azzurro, De Bruyne ha mantenuto una visione realistica: “A Napoli c’è sempre tanto rumore, tutto viene amplificato. Non conosco i dettagli, ma è chiaro che la situazione di Rom è complicata. Si è infortunato e non è stato al meglio. Spero che Romelu torni il prima possibile“. Il messaggio è diretto: gli infortuni non permettono ai giocatori di esprimere il loro valore, indipendentemente dall’ambiente.

De Bruyne continuerà a rappresentare il Belgio nei prossimi impegni internazionali, mantenendo il suo ruolo centrale nel progetto tattico della nazionale belga. La sua decisione di proseguire dimostra fiducia nel proprio percorso di recupero e nella capacità di incidere ancora a livelli elevati nel calcio internazionale.