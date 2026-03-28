De Bruyne risponde alle critiche su Lukaku: “A Napoli c’è sempre rumore…”

Kevin De Bruyne, è negli Stati Uniti per svolgere l’amichevole internazionale con il suo Belgio contro gli USA. Il centrocampista del Napoli è intervenuto ai microfoni di Vtm Nieuws, dove ha risposto alla situazione caldissima che sta vivendo Romelu Lukaku in queste ore.

De Bruyne non ci sta: le sue parole

Kevin De Bruyne ha preso le difese del suo connazionale durante l’intervista ai microfoni di Vtm Nieuws. Duro attacco alla situazione in casa Napoli, con un messaggio chiarissimo che non fa sconti a nessuno:

“C’è sempre molto ‘rumore’ intorno a Napoli. Se succede qualcosa, viene ingigantito. Non conosco i dettagli di quello che sta succedendo esattamente. Ma la situazione non è piacevole per Romelu. C’è stato l’infortunio, che si è protratto per un po’. Spero che Romelu torni il prima possibile”.

Tra il centravanti belga e la società, da quanto si evince in queste ore, non filtra ottimismo per continuare insieme. L’ex Roma e Inter è stato invitato a tornare prima di martedì, altrimenti verrà messo fuori rosa e pagherà una multa salata.