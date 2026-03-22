Napoli, decisione irremovibile di De Bruyne: il belga ha sciolto ogni dubbio sul suo futuro

È un momento senza dubbio positivo per il Napoli. I partenopei hanno definitivamente ingranato e con ben quattro successi consecutivi hanno di fatto chiuso la questione Champions League. Tanto è dipeso ovviamente dal ritorno di diversi azzurri, che per troppo tempo sono mancati ad Antonio Conte.

Il primo pensiero non può che andare a Kevin De Bruyne, che si è finalmente lasciato alle spalle il brutto infortunio, con il suo rientro che si è subito fatto sentire. Il centrocampista belga ha già dimostrato di poter essere ancora molto prezioso per la causa, non solo per questo finale di stagione.

De Bruyne resta al Napoli: resterà in azzurro anche dopo il Mondiale

L’ex Manchester City è concentrato su questo finale di stagione e successivamente al Mondiale negli Stati Uniti con il suo Belgio. Dopo l’impegno con la Nazionale, però, KDB sembra aver già deciso cosa fare. Il 34enne ha ancora un anno di contratto con il Napoli e non ha nessuna intenzione di lasciare il club partenopeo anzitempo. Il belga sa di poter ancora giocare ad alti livelli e vuole regalarsi un’ultima grande stagione, magari senza infortuni, nel calcio che conta.

La permanenza in azzurro di De Bruyne non sembra, dunque, essere in discussione. Il Napoli ha appena ritrovato il suo campione e potrà contare su di lui anche per la prossima stagione.