Il caso Lukaku si infittisce: adesso anche Conte si è schierato!

Antonio Conte in panchina. Il tecnico ha avuto un ruolo fondamentale nell'arrivo di Buongiorno. Fonte: SpazioNapoli

Romelu Lukaku rimane in Belgio e sfida il Napoli: l’attaccante ha rifiutato di tornare dalla nazionale belga, scatenando una crisi disciplinare senza precedenti con Antonio Conte.

Lukaku non rientra: il Napoli lo minaccia di esclusione dalla rosa

Il braccio di ferro tra l’attaccante belga e il club azzurro si aggrava ogni ora. Secondo quanto rivela Sky Sport, Lukaku aveva rinunciato alle due amichevoli con il Belgio per accelerare la propria preparazione atletica a Napoli. L’appuntamento era fissato per l’altro ieri. Il giocatore non si è presentato. Ha comunicato di voler proseguire la preparazione fisica in Belgio, decisione che il Napoli ha rifiutato categoricamente ordinandogli il rientro immediato. Lukaku ha ignorato il comando.

L’inviato di Sky Sport Massimo Ugolini ha riferito da Castel Volturno che la situazione ha subito un inasprimento nelle ultime ore. Il club ha fatto sapere che se il giocatore non rientrerà entro i tempi brevi fissati, cioè prima della ripresa degli allenamenti martedì, finirà fuori rosa. Una multa è già certa a prescindere dal momento del ritorno.

Conte e Lukaku: il rapporto non è più solido come prima

Lo scorso anno i due avevano vinto lo scudetto insieme. Un rapporto che sembrava incrollabile. Oggi quella relazione mostra crepe evidenti. Come sottolinea Sky Sport, il rapporto che c’era stato tra l’allenatore e l’attaccante non è più così saldo. Se si è arrivati a questo punto di scontro aperto, significa che qualcosa si è rotto profondamente. Nessuno avrebbe immaginato un epilogo simile solo qualche mese fa.

Il contratto da 8 milioni complica tutto

La situazione diventa ancora più intricata considerando l’aspetto economico. Lukaku guadagna circa 8 milioni di euro a stagione e il suo contratto rimane in vigore per la prossima annata. Una cifra significativa che amplifica la portata della crisi. Il Napoli si ritrova a gestire non solo una questione disciplinare, ma anche una questione contrattuale complessa.

L’attaccante aveva ricevuto tanto dal Napoli nella passata stagione. Il club, a sua volta, aveva investito risorse importanti su di lui. Entrambi avevano festeggiato il quarto scudetto. Oggi quella simbiosi si è trasformata in conflitto aperto. Se Lukaku non rientrerà nei tempi stabiliti, il Napoli lo escluderà dalla rosa e procederà con le sanzioni previste dal contratto e dal regolamento.