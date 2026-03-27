Tonali verso l’addio al Newcastle, Napoli possibile? Arriva l’annuncio!

Sandro Tonali rappresenta un obiettivo complicato per il Napoli dell’estate prossima. Secondo Pasquale Salvione del Corriere dello Sport, intervenuto a Radio Tutto Napoli, la valutazione dell’ex centrocampista del Milan supera i 60-70 milioni di euro, rendendo l’operazione difficile nelle attuali condizioni economiche degli azzurri.

Tonali: il costo blocca tutto

La questione non è semplicemente una mancanza di volontà. L’investimento richiesto è spropositato considerando la struttura della rosa partenopea e i vincoli di bilancio. Salvione sottolinea come De Laurentiis, nonostante le nuove regole sul fair play finanziario che favoriscono il Napoli rispetto ad altri club, non possa permettersi un colpo di questa portata senza cedere un giocatore di rilievo. L’affare rimane teoricamente possibile solo se il club azzurro libera spazi importanti dal monte ingaggi o dalla rosa stessa.

Tuttavia, la strada verso Tonali non è completamente chiusa. De Laurentiis ha dimostrato negli anni precedenti di saper sorprendere sul mercato con operazioni intelligenti. La variabile decisiva sarà anche il futuro di Antonio Conte, secondo Salvione. Una volta definito il progetto tecnico, il Napoli avrà un quadro più chiaro su quali rinforzi servono realmente e dove concentrare le risorse disponibili.

Dipende dall’allenatore: il mercato segue il progetto

Chi guiderà il Napoli determinerà le priorità di mercato. Solo una volta chiarito il progetto tattico e le possibili uscite, il club partenopeo deciderà se investire su un centrocampista del livello di Tonali oppure orientarsi verso alternative meno costose.

La prossima estate il Napoli avrà risorse maggiori grazie alle nuove regole sul blocco del mercato, ma il caso Tonali dimostra come il denaro disponibile non sia sufficiente senza una strategia coerente. L’operazione rimane sullo sfondo del calciomercato Napoli, pronta a materializzarsi solo se convergono fattori esterni: una cessione importante e una visione tattica che giustifichi davvero una spesa di questa entità per il centrocampo azzurro.