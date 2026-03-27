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Mercato Napoli, svelati gli obiettivi per l’estate: due arrivano dalla Serie A!

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Mercato Napoli, svelati gli obiettivi per l’estate: due arrivano dalla Serie A!
Giovanni Manna prima del match del Napoli. (ANSA) SpazioNapoli.it
Manna, direttore sportivo del Napoli

Giovanni Manna accelera su tre profili giovani per rinforzare il Napoli in vista dell’estate. Secondo Kiss Kiss Napoli, il direttore sportivo ha nel mirino due argentini e un portoghese per completare la rosa di Conte.

Zeballos del Boca: l’ala argentina per l’attacco

Per il reparto offensivo gli azzurri puntano a Exequiel Zeballos. L’ala del Boca Juniors, classe 2002, rappresenta uno dei talenti più cristallini del calcio argentino. Zeballos ha le caratteristiche per adattarsi al sistema di gioco partenopeo: velocità, dribbling e capacità di creare superiorità numerica sulla fascia. La sua giovane età garantisce margini di crescita significativi e un potenziale ancora da esprimere pienamente nel calcio europeo.

Maximo Perrone dal Como: il regista moderno già in Serie A

Il secondo argentino è Maximo Perrone, centrocampista del Como che sta convincendo tutti sotto la guida di Cesc Fàbregas in questa stagione di Serie A. Visione di gioco, qualità tecnica e personalità caratterizzano il profilo del classe 2003, che incarna il prototipo del regista contemporaneo. Il Como però non farà sconti in estate: la società blinderà i propri gioielli, soprattutto se dovesse conquistare la Champions League. Il costo operazione risulterebbe dunque elevato per le casse partenopee.

Quale è il profilo ideale per una difesa moderna? Uno che sappia impostare e avere fisicità. Tiago Gabriel del Lecce risponde a entrambe le caratteristiche, diventando così un obiettivo concreto del Napoli per giugno.

Perrone esulta al gol con il Como
Perrone festeggia la rete con il Como. (ANSA) SpazioNapoli.it

Tiago Gabriel dal Lecce: il difensore portoghese per la difesa

Per il reparto difensivo gli azzurri hanno puntato lo sguardo su Tiago Gabriel, centrale portoghese del Lecce. Il classe 2003 è stata la vera sorpresa di questa stagione in Serie A, imponendosi come giocatore di affidabilità e tecnica. La sua capacità di impostare dal basso e la fisicità naturale lo rendono il partner ideale per innalzare il livello di solidità della difesa partenopea sotto la guida di Conte. Il mercato estivo potrebbe rappresentare l’occasione giusta per il Napoli di accelerare su questi tre profili, costruendo una squadra giovane e in crescita.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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