Mercato Napoli, svelati gli obiettivi per l’estate: due arrivano dalla Serie A!

Giovanni Manna accelera su tre profili giovani per rinforzare il Napoli in vista dell’estate. Secondo Kiss Kiss Napoli, il direttore sportivo ha nel mirino due argentini e un portoghese per completare la rosa di Conte.

Zeballos del Boca: l’ala argentina per l’attacco

Per il reparto offensivo gli azzurri puntano a Exequiel Zeballos. L’ala del Boca Juniors, classe 2002, rappresenta uno dei talenti più cristallini del calcio argentino. Zeballos ha le caratteristiche per adattarsi al sistema di gioco partenopeo: velocità, dribbling e capacità di creare superiorità numerica sulla fascia. La sua giovane età garantisce margini di crescita significativi e un potenziale ancora da esprimere pienamente nel calcio europeo.

Maximo Perrone dal Como: il regista moderno già in Serie A

Il secondo argentino è Maximo Perrone, centrocampista del Como che sta convincendo tutti sotto la guida di Cesc Fàbregas in questa stagione di Serie A. Visione di gioco, qualità tecnica e personalità caratterizzano il profilo del classe 2003, che incarna il prototipo del regista contemporaneo. Il Como però non farà sconti in estate: la società blinderà i propri gioielli, soprattutto se dovesse conquistare la Champions League. Il costo operazione risulterebbe dunque elevato per le casse partenopee.

Quale è il profilo ideale per una difesa moderna? Uno che sappia impostare e avere fisicità. Tiago Gabriel del Lecce risponde a entrambe le caratteristiche, diventando così un obiettivo concreto del Napoli per giugno.

Tiago Gabriel dal Lecce: il difensore portoghese per la difesa

Per il reparto difensivo gli azzurri hanno puntato lo sguardo su Tiago Gabriel, centrale portoghese del Lecce. Il classe 2003 è stata la vera sorpresa di questa stagione in Serie A, imponendosi come giocatore di affidabilità e tecnica. La sua capacità di impostare dal basso e la fisicità naturale lo rendono il partner ideale per innalzare il livello di solidità della difesa partenopea sotto la guida di Conte. Il mercato estivo potrebbe rappresentare l’occasione giusta per il Napoli di accelerare su questi tre profili, costruendo una squadra giovane e in crescita.