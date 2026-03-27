Napoli, occasione a parametro zero: gioca in una big della Serie A!

Lorenzo Pellegrini dovrebbe lasciare la Roma a parametro zero: il centrocampista giallorosso non ha avviato alcuna trattativa con la dirigenza capitolina e diventerà svincolato nel mercato estivo.

Pellegrini: la Roma lo perde a zero, il Napoli fiuta l’occasione

La situazione contrattuale del centrocampista della Roma si è cristallizzata. Secondo il Corriere della Sera, non ci sono stati contatti costruttivi tra Pellegrini e la società giallorossa per prolungare l’accordo in scadenza. Il club partenopeo ha già notato la situazione e sta sondando il terreno per una possibile operazione a costo zero.

Il valore sportivo di Pellegrini non è diminuito. Resta un centrocampista con qualità tecniche consolidate e esperienza internazionale. Per il Napoli rappresenterebbe un innesto di categoria senza un esoso investimento economico, elemento raro nel mercato moderno. La Juventus sta monitorando la situazione con la stessa attenzione e dunque vi sarà una concorrenza agguerrita con i bianconeri.

Perché la Roma ha mollato la presa? La risposta è nella strategia

La Roma ha scelto di non insistere sul rinnovo e ritiene che il ciclo di Pellegrini in giallorosso sia terminato, preferendo investire su altri profili. Fatto sta che il giocatore non ha ricevuto proposte vincolanti e ha iniziato a ragionare sulle alternative.

Per Conte potrebbe significare una mezzala di rotazione o un titolare a seconda delle esigenze tattiche. La concorrenza della Juventus rende la trattativa complessa, ma il Napoli può cercare di anticipare la concorrenza muovendosi con decisione.

Nel prossimo calciomercato estivo, Pellegrini diventerà una delle occasioni più appetibili del panorama del calcio italiano. Gli azzurri hanno già la lista della spesa pronta e il centrocampista della Roma vi occupa una posizione di rilievo. La prossima mossa dipenderà dalle valutazioni di Napoli e Juventus: chi metterà sul piatto un progetto più convincente avrà il centrocampista.