Anche il Napoli si aggiunge alla corsa: accelerata per la stella della Serie A

Palestra piace al Napoli, ma l’Atalanta chiede una cifra importante e la concorrenza è spietata. Secondo quanto rivela Nicolò Schira, l’esterno del Cagliari in prestito dai bergamaschi interessa anche a Juventus e Inter, con diversi club inglesi pronti a offrire cifre superiori.

Palestra-Napoli: tre big italiane e la minaccia Premier

Il mercato estivo si preannuncia infuocato per l’esterno destro. Juventus, Napoli e Inter hanno tutte messo gli occhi su Palestra, il giocatore che secondo Schira vanta più estimatori in circolazione. L’Atalanta però non intende fare sconti: per strappare il calciatore servono risorse considerevoli. La vera minaccia per i club italiani arriva dalla Premier League, dove diversi team hanno già avviato i contatti con l’entourage del giocatore.

Come rivela il giornalista di mercato, le squadre inglesi stanno seguendo Palestra con attenzione particolare. Questo rappresenta un vantaggio concreto per i club britannici, che potrebbero mettere sul piatto cifre difficili da eguagliare per le società italiane. La Premier ha dimostrato più volte di poter prevalere negli ultimi anni quando si tratta di operazioni di questo calibro.

Perché il Napoli insiste su Palestra nonostante i rischi?

Il profilo tattico risponde alle esigenze di De Laurentiis e della dirigenza azzurra. Palestra offre velocità, dribbling e capacità di creare occasioni: esattamente quello che serve per completare il reparto offensivo. Tuttavia, la competizione è serrata e il rischio concreto è di vedere il giocatore finire altrove, soprattutto se la Premier riuscirà a presentare un’offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico e contrattuale.

L’Atalanta ha costruito negli anni una reputazione di società che non cede ai ricatti. Palestra resterà a Bergamo fino a quando non arriverà un’offerta che soddisfi pienamente le ambizioni economiche della Dea. I tempi della trattativa potrebbero allungarsi, costringendo il Napoli a valutare alternative nel caso la situazione dovesse bloccarsi.

Il mercato estivo e le mosse del Napoli

L’estate porterà decisioni definitive su questa operazione. Il Napoli ha già dimostrato di voler investire su profili di qualità, ma dovrà fare i conti con la realtà del mercato: cifre importanti, concorrenza agguerrita e la possibilità che la Premier riesca a prevalere. Palestra resterà uno dei nomi caldi nel calciomercato Napoli fino a giugno, ma solo con una proposta economica seria e competitiva gli azzurri potranno davvero sperare di strapparlo all’Atalanta.