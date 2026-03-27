Napoli, la scelta a sorpresa di Conte: riguarda gli allenamenti

Antonio Conte modifica il programma di allenamenti al Napoli: dopo le doppie sedute, gli azzurri avranno tre giorni di pausa prima della ripresa martedì pomeriggio.

Napoli: tre giorni di stop per ricaricare le batterie

La decisione dell’allenatore arriva dopo una serie intensa di lavoro fisico e tattico a Castel Volturno. Sabato, domenica e lunedì saranno giorni di riposo totale per la rosa partenopea, che ha affrontato doppie sedute con la partecipazione anche di diversi elementi del settore giovanile. Non è una pausa casuale: Conte ha ritenuto necessario concedere ai giocatori il recupero prima della ripresa ufficiale.

La squadra tornerà in campo il pomeriggio di martedì 31 marzo. A quel punto rientreranno anche i calciatori impegnati con le rispettive nazionali nelle ultime settimane, con l’eccezione degli elementi italiani e di Hojlund. Il ritmo sarà scandito dalla preparazione alle prossime sfide di campionato e coppa, con Conte che sarà presente già dalla prima seduta successiva al riposo.

Conte in vacanza concordata: il rientro a Napoli per martedì

Lo stesso tecnico salentino si trova a Torino in questi giorni, dove ha concordato con la società una breve pausa con la famiglia. Non è un’assenza imprevista: la società ha autorizzato questi giorni lontano da Castel Volturno in concomitanza con il riposo della squadra. Conte farà rientro per seguire direttamente la ripresa degli allenamenti e impostare il lavoro della settimana successiva.

La gestione del riposo rappresenta una scelta consapevole di Conte, che conosce bene l’importanza del recupero psicofisico nel corso di una stagione lunga. Il Napoli avrà tre giorni per ricaricarsi prima di affrontare la volata finale della stagione, con la ripresa degli allenamenti che coinciderà con il rientro di diversi elementi dalle competizioni internazionali. Martedì pomeriggio inizia una nuova fase del lavoro al centro sportivo di Castel Volturno.