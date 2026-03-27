Napoli, parla il nutrizionista Rufolo: “Vi spiego i segreti, una partita si prepara soprattutto da questo!”

Il nutrizionista del Napoli Marco Rufolo ha parlato in esclusiva a Radio CRC dei segreti della nutrizione. Le sue parole.
Napoli, Rufolo: “Una partita si prepara dalla nutrizione! Incide fino al 30% sulle prestazioni”
In esclusiva a Radio CRC, il nutrizionista del Napoli Marco Rufolo ha rivelato alcuni dettagli sulla nutrizione dei giocatori partenopei e più in generale su quanto incida sulle prestazioni. Le sue dichiarazioni.
Nutrizione aspetto fondamentale.
“Oggi la nutrizione non è più un dettaglio, una partita si prepara soprattutto a tavola. Nutrizione, ma anche idratazione, consente di avere un atleta muscolarmente pronto e performante. Una buona nutrizione incide fino al 30% sulla performance e sul recupero post gara“.
Nutrizione personalizzata per ogni atleta e cibi vietati.
“Abbiamo atleti provenienti da varie nazioni e continenti, ognuno ha le sue caratteristiche e la sua cultura alimentare. Cibi vietati? Non mi piace demonizzare gli alimenti, ma i ragazzi sanno che durante la settimana serve un regime equilibrato evitando fritture e alcol. Nel giorno libero possono concedersi anche una buona pizza”.
Prevenire gli infortuni con la nutrizione.
“L’alimentazione sicuramente incide, come incide anche il riposo. Introdurre sostanze con calcio, magnesio, ferro, vitamina D, aiuta a recuperare più velocemente ed evitare infiammazioni ed essere nuovamente performante. L’errore comune è quello di dormire di più, saltare la colazione e allenarsi a digiuno, che non è consigliabile. Un altro errore è allenarsi senza prima idratarsi, che porta a non reintegrare quello che perdi col sudore”.