Napoli, parla il nutrizionista Rufolo: “Vi spiego i segreti, una partita si prepara soprattutto da questo!”

Il nutrizionista del Napoli Marco Rufolo ha parlato in esclusiva a Radio CRC dei segreti della nutrizione. Le sue parole.

Napoli, Rufolo: “Una partita si prepara dalla nutrizione! Incide fino al 30% sulle prestazioni”

In esclusiva a Radio CRC, il nutrizionista del Napoli Marco Rufolo ha rivelato alcuni dettagli sulla nutrizione dei giocatori partenopei e più in generale su quanto incida sulle prestazioni. Le sue dichiarazioni.

Nutrizione aspetto fondamentale.

“Oggi la nutrizione non è più un dettaglio, una partita si prepara soprattutto a tavola. Nutrizione, ma anche idratazione, consente di avere un atleta muscolarmente pronto e performante. Una buona nutrizione incide fino al 30% sulla performance e sul recupero post gara“.

Nutrizione personalizzata per ogni atleta e cibi vietati.

“Abbiamo atleti provenienti da varie nazioni e continenti, ognuno ha le sue caratteristiche e la sua cultura alimentare. Cibi vietati? Non mi piace demonizzare gli alimenti, ma i ragazzi sanno che durante la settimana serve un regime equilibrato evitando fritture e alcol. Nel giorno libero possono concedersi anche una buona pizza”.

Prevenire gli infortuni con la nutrizione.