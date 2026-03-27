Napoli, arriva la decisione su Lukaku: “Futuro delineato per l’attaccante”

Romelu Lukaku ha deciso di lasciare il Napoli dopo il prossimo Mondiale. Secondo Nicolò Schira, i rapporti tra l’attaccante belga e il club si sono deteriorati irreversibilmente.

Lukaku: il divorzio dal Napoli è già programmato

Lukaku e Napoli, con ogni probabilità, non proseguiranno insieme. La rottura con l’ambiente napoletano è netta e il centravanti belga ha già ricevuto sondaggi dall’estero. L’addio è ormai una certezza, non una possibilità remota. Varie società hanno già mosso i primi passi per ottenere il sì del calciatore.

La relazione tra Lukaku e il Napoli si è deteriorata oltre il punto di non ritorno. I due soggetti non sono più in sintonia: il club ha sviluppato dubbi sulla continuità del rendimento, l’attaccante ha maturato la convinzione che il suo ciclo in Serie A sia concluso. Non si tratta di una lite passeggera o di un malumore stagionale, ma di un’incompatibilità strutturale che nessun dialogo sembra in grado di risolvere.

Arabia Saudita, Turchia e Belgio: la corsa per Lukaku è aperta

Quale sarà la prossima destinazione di Big Rom? I club sauditi rappresentano l’opzione più concreta dal punto di vista economico e contrattuale. La Turchia rimane sullo sfondo, mentre il ritorno all’Anderlecht rappresenterebbe una scelta di cuore.. Lukaku ha le carte in regola per scegliere, dato che le offerte non mancano.

Il centravanti belga non attenderà l’estate inoltrata per comunicare la sua decisione. Preferisce chiudere rapidamente la parentesi napoletana e concentrarsi sulla ricerca di una soluzione che lo soddisfi pienamente. Il Napoli, dal canto suo, dovrà accelerare la ricerca di un sostituto per non farsi trovare impreparato al momento della cessione. La finestra di mercato post-Mondiali sarà decisiva per definire gli assetti offensivi della squadra azzurra e per permettere a Lukaku di iniziare una nuova fase della sua carriera lontano dall’Italia.