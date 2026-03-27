Clamoroso Lukaku, il Napoli fa sul serio: “Può finire fuori rosa”

Romelu Lukaku non rientra a Napoli e il club azzurro passa alle maniere forti: fuori rosa da martedì 31 marzo se l’attaccante belga non si presenta agli allenamenti a Castel Volturno.

Lo strappo tra il giocatore e la società è ormai evidente. Secondo quanto rivela Sky Sport, Lukaku ha scelto di continuare la riatletizzazione in Belgio, ignorando le pressioni del Napoli che vuole il calciatore a disposizione immediata. Due visioni inconciliabili che hanno portato il club a un ultimatum concreto e senza margini di interpretazione.

Lukaku in Belgio: il Napoli non aspetta più

La permanenza dell’attaccante in patria rappresenta un’insubordinazione palese verso le direttive tecniche. Il club ha già deciso di multare il giocatore, ma la sanzione pecuniaria non è il vero problema. Il vero problema è la rottura della disciplina nel gruppo. Lukaku continua a decidere autonomamente il proprio percorso di recupero, come se il Napoli non avesse voce in capitolo su una risorsa che percepisce uno stipendio da top player europeo.

L’atteggiamento è diventato insostenibile. Un giocatore di questa caratura non può negoziare con il suo club dove allenarsi. L’opzione belga che il calciatore preferisce non è stata nemmeno presa in considerazione da De Laurentiis e dal suo staff. La risposta è stata diretta: o torni, o finisci in panchina lunga.

Martedì 31 marzo: la scadenza definitiva per Napoli-Lukaku

L’ultimo allenamento di gruppo prima della scadenza è previsto per martedì. Se Lukaku assente, scatta il provvedimento disciplinare. Non si tratta di una minaccia vaga o di una semplice pressione mediatica. Il Napoli ha fissato una data precisa e una conseguenza concreta: fuori dalla rosa ufficiale fino a quando il giocatore non si presenterà a Castel Volturno.

Questa mossa rivela quanto il club azzurro abbia esaurito la pazienza. Non ci sono più negoziazioni in corso, non ci sono margini di trattativa. Lukaku deve scegliere: rientrare subito oppure accettare di essere estromesso dalla squadra e dai convocati. Nel calcio moderno, un professionista di 31 anni non può permettersi questa levatura di conflitto aperto con il proprio datore di lavoro.

Il Napoli ha deciso di non scendere a compromessi sulla gestione dell’attaccante belga. Se Lukaku non torna entro martedì 31 marzo, il calciomercato Napoli dovrà gestire un’assenza prolungata dall’attacco. La prossima settimana determinerà se il braccio di ferro avrà una soluzione rapida o se il conflitto si trascinerà per settimane.