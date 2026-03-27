Napoli, affare ora possibile? Il calciatore annuncia l’addio a fine stagione!

Casemiro ha confermato la rottura definitiva con il Manchester United attraverso dichiarazioni al quotidiano inglese The Athletic. Il centrocampista brasiliano apre così la strada a una possibile destinazione al Napoli, con Giovanni Manna già attivo sul mercato.

Casemiro e il Manchester United: la separazione è ufficiale

Le parole rilasciate a The Athletic non lasciano spazio a interpretazioni. “Mi trovo ancora molto bene a Manchester, ma credo che l’annuncio sia ormai ufficiale. Credo davvero che la decisione sia presa e definitiva”, ha dichiarato il centrocampista. Una comunicazione che, pur mantenendo rispetto verso il club inglese, traccia una linea netta: l’esperienza al Manchester United è agli sgoccioli.

Casemiro ha giocato un ruolo centrale nella Premier League e nella Champions League, ma la sua uscita era ormai nell’aria. La mossa del brasiliano arriva come conferma ufficiale di una decisione già presa. Nel medesimo intervento ha aggiunto: “Mi sto divertendo in questo momento. Credo che ci saranno momenti difficili a livello emotivo in queste ultime partite al Manchester United”. Una dichiarazione che rivela consapevolezza del passaggio in corso e preparazione psicologica al cambiamento.

Il Napoli e l’assalto di Manna: Casemiro nel mirino

L’interesse del Napoli non è casuale. Giovanni Manna, direttore sportivo azzurro, presto si metterà al lavoro per capire anche la fattibilità dell’affare. Il centrocampo partenopeo potrebbe subire variazioni in estate, e un giocatore con il profilo internazionale di Casemiro rappresenterebbe un salto di categoria. L’addio a giugno dal Manchester United lo renderà disponibile a parametro zero, fattore che alleggerisce significativamente le valutazioni economiche.

La strategia del Napoli punta su giocatori che si svincolano dai rispettivi club. Casemiro incarna esattamente il profilo ricercato: esperienza, affidabilità tattica e zero costi di trasferimento. Le indiscrezioni su una missione commerciale di Manna in Inghilterra confermano che il club non sta soltanto sondando il terreno, ma avanza una vera e propria candidatura.

Cosa frena o accelera la trattativa?

La principale incognita riguarda le pretese salariali di Casemiro. Un giocatore con la sua esperienza internazionale storicamente chiede compensi elevati. Il Napoli dovrà valutare se la struttura contrattuale proposta rientra nei parametri di sostenibilità economica del club. La concorrenza di altri top club europei rimane comunque una variabile da non sottovalutare.

Il calendario e il mercato estivo

I tempi giocano a favore di una riflessione approfondita. Casemiro si svincola a giugno, il che consente al Napoli di pianificare l’operazione senza pressioni immediate. La prossima finestra di calciomercato estivo rappresenterà il momento decisivo per concretizzare una trattativa che al momento rimane ancora nelle fasi preliminari di valutazione. L’annuncio del brasiliano al Manchester United spiana comunque la strada e riduce le incertezze sulla sua disponibilità a cambiare maglia.