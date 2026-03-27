Lukaku assente a Castel Volturno: il Napoli ci andrà giù pesante!

Romelu Lukaku non si presenta agli allenamenti di Castel Volturno senza autorizzazione e il Napoli studia la contromossa disciplinare. L’attaccante belga rimane in Belgio per proseguire la preparazione personale in vista dei Mondiali estivi.

Lukaku e il Napoli: l’assenza non autorizzata fa scattare il provvedimento

BigRom ha scelto di restare nel suo paese per continuare il lavoro atletico secondo i propri piani, ignorando gli impegni di gruppo fissati dalla società. La decisione crea attrito immediato tra il giocatore e la dirigenza partenopea, che non ha gradito l’iniziativa autonoma dell’ex Inter. Non si tratta di un’indisposizione fisica documentata, ma di una scelta consapevole di disattendere gli ordini del club.

Secondo quanto rivela La Repubblica, il Napoli sta valutando due scenari per il ritorno dell’attaccante. Nel breve termine, la sua presenza nella sfida di Pasquetta contro il Milan rimane fortemente in dubbio. La dirigenza azzurra sta mediando sulla questione, ma la strada verso una reintegrazione rapida appare complicata. Lukaku dovrà affrontare conseguenze concrete al suo rientro a Napoli.

La multa attende Lukaku: il Napoli non sceglie la titolarità immediata

Entro dieci giorni dall’assenza, l’attaccante belga troverà ad attenderlo una sanzione economica piuttosto che una maglia da titolare. La Repubblica anticipa chiaramente questa linea disciplinare: il provvedimento non sarà simbolico, ma sostanziale e tangibile. Il club intende mandare un messaggio netto sulla gestione della indisciplina.

La strategia del Napoli riflette una posizione ferma sulle gerarchie interne. Lukaku non potrà contare su un reintegro automatico negli undici titolari come compensazione per il rientro. Dovrà prima scontare la punizione, poi riconquistarsi la fiducia attraverso le prestazioni. Questa scelta disciplinare incide anche sul morale dello spogliatoio, dove altri giocatori osservano come viene gestita l’indisciplina.

Qual è il vero obiettivo di Lukaku in questa fase? L’attaccante mira a raggiungere i Mondiali estivi in condizione ottimale e ha ritenuto che il lavoro personalizzato in Belgio fosse più efficace rispetto al programma collettivo del Napoli. Una decisione che rivela una priorità diversa da quella del club, dove la coesione di gruppo assume peso determinante. La tensione tra le ambizioni individuali del giocatore e le esigenze tattiche della squadra emerge in tutta evidenza.

Al rientro a Napoli, Lukaku dovrà affrontare una fase di riabilitazione disciplinare prima di ritrovare spazio in campo. La multa rappresenta il primo passo di questo percorso, seguito da sedute di allenamento in cui conquistare il reintegro graduale. Il Napoli non sceglie la strada della clemenza, ma quella della responsabilità condivisa. Per giugno e i Mondiali, l’attaccante belga dovrà dimostrare che la preparazione personale in Belgio ha effettivamente portato i risultati sperati nel calciomercato Napoli e nella lotta per i titolari della squadra partenopea.