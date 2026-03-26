Caso Lukaku, arriva la rivelazione: “Scelta per il bene del Napoli”

Romelu Lukaku rimane in Belgio per completare il recupero atletico: secondo Tuttomercatoweb, la decisione tutela anche gli interessi del Napoli in questa fase decisiva della stagione.

Lukaku e il programma personalizzato: quando il riposo diventa strategia

L’attaccante belga non è tornato immediatamente a Napoli dopo la sosta internazionale, preferendo proseguire un lavoro specifico nel suo paese. La scelta risponde a un programma di recupero mirato che mira a ritrovare continuità fisica dopo l’infortunio che lo ha fermato fino alla fine di gennaio. Finora Lukaku ha disputato cinque gare in campionato e sette in totale: numeri che raccontano di una stagione ancora in fase di ricostruzione.

Non si tratta di una decisione improvvisata. Il belga ha subito un fermo forzato significativo e ora lavora per ottimizzare le performance negli ultimi mesi della stagione. In Belgio trova le condizioni ideali per svolgere un lavoro focalizzato sull’integrità fisica e atletica, lontano dalle pressioni della gestione quotidiana di un top club come il Napoli. La nazionale belga giocherà il Mondiale americano nella prossima estate: questo elemento incide sulla strategia complessiva di Lukaku.

Napoli e Inter ancora in corsa: il valore del recupero tempestivo

La distanza dagli azzurri dalla squadra nerazzurra rimane contenuta, il che rende ogni performance cruciale. Lukaku sa bene che rientrare in campo con una condizione fisica compromessa comporta rischi maggiori di ricadute.

Questo approccio protegge il Napoli da una situazione peggiore: un Lukaku affrettato al rientro e nuovamente infortunato nelle settimane decisive avrebbe conseguenze ben più gravi sulla corsa scudetto. Il belga comprende che il suo pieno recupero serve innanzitutto alla squadra, non solo ai suoi interessi personali. Quando tornerà in Italia, dovrà essere pronto per incidere immediatamente.

Il rientro in gruppo a Castel Volturno arriverà nei tempi giusti, non prima. Lukaku e il Napoli hanno scelto di non improvvisare una fase così delicata della stagione, confidando che il lavoro svolto in Belgio produrrà risultati concreti negli ultimi mesi di competizione.