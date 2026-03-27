Lotta Scudetto a tre? Auriemma avverte: “Sarebbe epocale se…”

Il Napoli ha dimezzato in vantaggio di 14 punti delle ultime settimane dall’Inter, con una rincorsa al titolo che ora sembra riaccendersi. Secondo Raffaele Auriemma, se i nerazzurri dovessero continuare il trend negativo recente, lo scudetto potrebbe sfuggire dalle loro mani in modo epocale.

Inter in crisi: due punti in tre partite, il Napoli torna in corsa

I nerazzurri hanno collezionato soltanto due punti nelle ultime tre uscite. Questo crollo improvviso ha azzerato il margine di sicurezza che sembrava inviolabile fino a pochi giorni fa. Il Napoli, dal canto suo, ha vinto quattro partite consecutive e si è riportato in corsa per una potenziale rimonta. La situazione è diventata concretamente incerta, trasformando una gara già decisa in una lotta aperta fino alla fine.

Auriemma sottolinea come questa eventualità sarebbe clamorosa dal punto di vista storico. Una squadra che perde uno scudetto partendo da un vantaggio così cospicuo rappresenterebbe un fatto raro nel calcio italiano. L’assenza di Çalhanoğlu in infermeria e i problemi fisici di Lautaro Martinez aggravano ulteriormente la situazione interista. Il crollo non è accidentale: è il risultato di una serie di difficoltà concrete che stanno erodendo il dominio nerazzurro.

Milan e Napoli in agguato: chi può beneficiarne?

Quale squadra trarrà vantaggio dal tracollo interista? Il Milan insegue a pochi punti di distanza e potrebbe approfittare di qualsiasi ulteriore passo falso. Il Napoli, posizionato terzo in classifica, rimane il principale beneficiario di eventuali ulteriori cedimenti dei nerazzurri. Auriemma prevede scenari radicalmente diversi a seconda di chi dovesse sorpassare l’Inter: se fosse il Milan, gli sfottò dei tifosi rossoneri agli interisti sarebbero implacabili, costringendo i dirigenti a scelte difficili. Se fosse il Napoli, cambierebbe completamente la narrazione della stagione.

Il giornalista individua nella gara di lunedì di pasquetta un momento decisivo per le sorti della corsa scudetto. Non tutto sarà definito da un singolo risultato, ma quella partita rappresenta un banco di prova per capire chi ci sarà in caso di affondo dell’Inter. Gli azzurri attendono il momento per capitalizzare gli errori altrui e trasformare una rimonta inizialmente improbabile in realtà concreta.