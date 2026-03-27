Italia-Irlanda del Nord, Politano si prende la scena: i commenti della stampa

Matteo Politano trascina l’Italia con una prestazione solida contro l’Irlanda del Nord, confermando il suo valore anche in maglia azzurra con una prova da 6,5.

Politano: l’esterno che accende il gioco azzurro

L’esterno del Napoli ha firmato l’assist decisivo per il gol di Tonali, dimostrando ancora una volta la sua capacità di essere decisivo nei momenti che contano. Il tandem con Barella ha funzionato a intermittenza, con Politano costretto a gestire la pressione costante di Spencer che gli ha limitato gli spazi per il gioco individuale. Secondo la Gazzetta dello Sport, il classe 1993 ha faticato nella prima metà di gara, ma poi ha accelerato il ritmo, sganciandosi sulla fascia con quella velocità che lo contraddistingue anche al Maradona.

La sua firma sul cross vincente rappresenta il momento chiave della partita. Corriere dello Sport assegna lo stesso voto di 6,5, riconoscendo come Politano abbia messo sempre la sua impronta sulla gara nonostante le difficoltà tattiche. Il pressing della difesa nordirlandese ha costretto l’azzurro a cercare soluzioni diverse, riducendo i suoi tentativi di uno contro uno ma favorendo la fluidità del gioco di squadra.

Politano e la pressione di Spencer: quando lo stalking diventa opportunità

Come ha reagito il numero 16 alla sentinella Spencer? Ha aspettato il momento giusto e poi ha acceso la partita. Nella prima frazione lo stalking difensivo ha inciso pesantemente sul suo rendimento, ma Politano non è tipo da arrendersi. Ha trovato il varco giusto per sgasare sulla fascia e portare avanti l’Italia nel risultato, trasformando il problema tattico in vantaggio concreto.

La prova di Politano contro l’Irlanda del Nord consolida il suo status di esterno affidabile per la Nazionale. Il Napoli continua a fornire giocatori di livello internazionale, e il numero 16 azzurro dimostra che il calcio italiano ha ancora calciatori capaci di fare la differenza negli appuntamenti ufficiali. La prossima sfida internazionale lo vedrà ancora protagonista, con la consapevolezza che il suo cross vincente di questa sera rappresenta il marchio di un calciatore che sa quando accelerare davvero.