Napoli, il ‘derby’ tra Hojlund e Elmas va al primo: la Danimarca travolge la Macedonia

Rasmus Hojlund trascina la Danimarca in finale playoff mondiale: al Parken Stadium di Copenhagen gli scandinavi demoliscono la Macedonia del Nord con un poker che non ammette repliche, mentre Eljif Elmas gioca tutta la partita senza incidere. Nessun gol nella serata di oggi, ma cinque i gol dell’attaccante in tutte le qualificazioni per il Mondiale con al Danimarca.
La sfida inizia bloccata sullo 0-0 nel primo tempo, ma la Danimarca trova subito la chiave tattica dopo l’intervallo. Al 49′ Damsgaard sblocca il risultato, aprendo le porte a un secondo tempo devastante. Isaksen della Lazio firma una doppietta personale tra il 58′ e il 59′, mentre Norgaard cala il poker al 76′. Una prestazione di assoluto controllo quella della squadra guidata da Brian Riemer, che gestisce agevolmente gli ultimi quarantacinque minuti senza soffrire.
Hojlund protagonista: 82 minuti da protagonista con la maglia danese
Il centravanti del Napoli è rimasto in campo per 82 minuti, impegnandosi nella manovra offensiva della squadra scandinava. La sua presenza ha garantito profondità e riferimento tattico al gioco danese, permettendo ai compagni di sviluppare con maggiore fluidità la loro superiorità numerica nel corso della gara. Hojlund esce dal terreno di gioco quando il risultato è ormai ampiamente acquisito, nel momento in cui la Danimarca controlla il match senza pressioni.
Situazione completamente diversa per Elmas. Il centrocampista della Macedonia del Nord gioca l’intera partita ma rimane invisibile nel contesto di una squadra travolta dalla superiorità avversaria. Conclude la sfida con un cartellino giallo, un dettaglio che testimonia una gara non particolarmente brillante dal punto di vista personale. La Macedonia non trova spazi per esprimere il suo calcio e Elmas non riesce a incidere sugli equilibri di una partita difficile per la Macedonia.
Danimarca in finale playoff: affronterà una tra Repubblica Ceca e Irlanda
Viaggia con i favori del pronostico la Danimarca, che dopo aver travolto la Macedonia adesso attende una tra Repubblica Ceca e Irlanda, partita ai supplementari dopo il 2-2 maturato nei tempi regolamentari. La Danimarca partirà per vincere e cercherà di sfruttare, oltre le doti tecniche, anche il maggior riposo rispetto alle avversarie, impegnate in una vera e propria ‘maratona’.