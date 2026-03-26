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Napoli, il ‘derby’ tra Hojlund e Elmas va al primo: la Danimarca travolge la Macedonia

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Napoli, il ‘derby’ tra Hojlund e Elmas va al primo: la Danimarca travolge la Macedonia
Rasmus Hojlund esulta con la maglia della Danimarca (AnsaFoto) SpazioNapoli.it
Rasmus Hojlund verso la Danimarca

Rasmus Hojlund trascina la Danimarca in finale playoff mondiale: al Parken Stadium di Copenhagen gli scandinavi demoliscono la Macedonia del Nord con un poker che non ammette repliche, mentre Eljif Elmas gioca tutta la partita senza incidere. Nessun gol nella serata di oggi, ma cinque i gol dell’attaccante in tutte le qualificazioni per il Mondiale con al Danimarca.

La sfida inizia bloccata sullo 0-0 nel primo tempo, ma la Danimarca trova subito la chiave tattica dopo l’intervallo. Al 49′ Damsgaard sblocca il risultato, aprendo le porte a un secondo tempo devastante. Isaksen della Lazio firma una doppietta personale tra il 58′ e il 59′, mentre Norgaard cala il poker al 76′. Una prestazione di assoluto controllo quella della squadra guidata da Brian Riemer, che gestisce agevolmente gli ultimi quarantacinque minuti senza soffrire.

Hojlund protagonista: 82 minuti da protagonista con la maglia danese

Il centravanti del Napoli è rimasto in campo per 82 minuti, impegnandosi nella manovra offensiva della squadra scandinava. La sua presenza ha garantito profondità e riferimento tattico al gioco danese, permettendo ai compagni di sviluppare con maggiore fluidità la loro superiorità numerica nel corso della gara. Hojlund esce dal terreno di gioco quando il risultato è ormai ampiamente acquisito, nel momento in cui la Danimarca controlla il match senza pressioni.

Situazione completamente diversa per Elmas. Il centrocampista della Macedonia del Nord gioca l’intera partita ma rimane invisibile nel contesto di una squadra travolta dalla superiorità avversaria. Conclude la sfida con un cartellino giallo, un dettaglio che testimonia una gara non particolarmente brillante dal punto di vista personale. La Macedonia non trova spazi per esprimere il suo calcio e Elmas non riesce a incidere sugli equilibri di una partita difficile per la Macedonia.

Danimarca in finale playoff: affronterà una tra Repubblica Ceca e Irlanda

Viaggia con i favori del pronostico la Danimarca, che dopo aver travolto la Macedonia adesso attende una tra Repubblica Ceca e Irlanda, partita ai supplementari dopo il 2-2 maturato nei tempi regolamentari. La Danimarca partirà per vincere e cercherà di sfruttare, oltre le doti tecniche, anche il maggior riposo rispetto alle avversarie, impegnate in una vera e propria ‘maratona’.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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