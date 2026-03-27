Caos Lukaku-Napoli, emerge un nuovo retroscena: Manna non è rimasto a guardare

Romelu Lukaku ha ignorato l’accordo con il Napoli per il rientro: il belga sceglie di restare in Belgio e la società reagisce con irritazione netta.

Lukaku tradisce l’intesa: il Napoli non accetta la decisione

L’attaccante aveva sottoscritto un’intesa con la società partenopea per fare ritorno al club. Una promessa che il belga non ha mantenuto, preferendo prolungare la permanenza in patria senza preavviso. Come rivela Il Mattino, il Napoli è infastidito, per non dire infuriato dalla scelta a sorpresa dell’ex Inter. La mossa di Lukaku ha colto di sorpresa la dirigenza, che aveva pianificato il suo reintegro nella rosa.

Giovanni Manna ha contattato direttamente Federico Pastorello, l’agente del centravanti, per chiarire la situazione. L’intermediario ha giustificato il comportamento del giocatore spiegando che “Lukaku ha solo fretta di recuperare al 100%, senza creare problemi a nessuno“. Una spiegazione che non ha placato completamente le tensioni interne. Il club partenopeo ritiene che il recupero fisico potesse avvenire anche a Napoli, rendendo ancora più incomprensibile la decisione unilaterale.

Manna chiama Pastorello: diplomazia dopo lo strappo

La telefonata tra il direttore sportivo e l’agente rappresenta il primo tentativo di ricucitura. Tuttavia, il danno reputazionale rimane: il Napoli non ha digerito una scelta che viola l’accordo precedentemente raggiunto. La questione non è solo tattica, ma riguarda il rispetto dei patti sottoscritti. Una violazione che incide sulla fiducia nei confronti dell’attaccante belga.

Le diplomazie sono al lavoro per contenere la situazione, ma il malcontento della società è evidente. Il Napoli ha chiesto chiarimenti e attende risposte concrete da Lukaku sulla tempistica del suo rientro. La permanenza prolungata in Belgio crea incertezza sui tempi di reintegrazione e sulle reali intenzioni del giocatore rispetto al progetto partenopeo.

I prossimi sviluppi dipenderanno dalla volontà del belga di normalizzare la situazione. Il Napoli non intende tollerare ulteriori deviazioni rispetto agli accordi stipulati: Lukaku dovrà rientrare a Napoli secondo i tempi stabiliti dalla società, altrimenti il conflitto potrebbe trasformarsi in una frattura permanente tra il giocatore e il club.