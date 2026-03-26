Rinnovo McTominay: il Napoli accelera, ecco cosa emerge dopo l’ultimo incontro

Scott McTominay sembra essere sempre più vicino al rinnovo con il Napoli (almeno) fino al 2030. I colloqui tra il club e l’entourage dello scozzese hanno già prodotto due incontri e le sensazioni, dopo l’ultimo contatto, sembrerebbero positive. Il club partenopeo non ha nessuna intenzione di perderlo.

McTominay intoccabile: il Napoli lo considera incedibile

Il centrocampista scozzese non è in discussione, nonostante gli interessamenti provenienti dall’Inghilterra. McTominay rappresenta una colonna portante del progetto azzurro, tanto da essere considerato simbolo della rinascita partenopea.

In due stagioni ha già segnato oltre 20 gol, mantenendo un rendimento altissimo e una perfetta integrazione nei meccanismi tattici di Antonio Conte. Il club ha deciso di non lasciare spazi a dubbi: la sua permanenza è centrale nel piano futuro della società.

La trattativa per il prolungamento è perciò già in corso. Secondo quanto rivelato da Nicolò Schira, la dirigenza partenopea lavora per estendere il contratto fino al 2030, con una possibile opzione al 2031 a favore del presidente De Laurentiis. Due incontri sono già avvenuti e le sensazioni che emergono dai tavoli negoziali sono decisamente positive.

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Napoli: il blindaggio di McTominay esclude partenze

Il rinnovo è la conferma che il club non intende cedere il giocatore, neppure di fronte a pressioni esterne. Gli interessamenti inglesi esistono, ma il Napoli ha già deciso di invertire la rotta rispetto ai mercati passati, quando la cessione di big azzurri rappresentava una pratica ordinaria. McTominay è diventato un’eccezione a quella regola: non è in vendita.

Il rinnovo fino al 2030 mantiene McTominay al Napoli per altri cinque anni. Questo scenario elimina completamente le voci di mercato e consente ai partenopei di pianificare la stagione successiva senza incertezze sul centrocampo. La trattativa dovrebbe concludersi nelle prossime settimane, trasformando l’impegno verbale già manifestato in accordo ufficiale.