McTominay sempre più leader, vice-allenatore pazzo di lui: “Vi svelo cosa gli ho detto…”

Scott McTominay incarna il modello di leadership che la Scozia ricerca: il centrocampista del Napoli non è solo un calciatore di qualità, ma il collante umano che tiene insieme il gruppo. Steven Naismith, vice-commissario tecnico della nazionale scozzese, ha svelato il meccanismo invisibile dietro la figura del numero 8 azzurro. Durante la conferenza stampa, il collaboratore della Scozia ha descritto con precisione il ruolo di McTominay all’interno dello spogliatoio.

McTominay e la Scozia: il ponte tra generazioni

Questa capacità di muoversi tra fasce diverse del gruppo rappresenta il valore nascosto del centrocampista. Non è casualità, ma una scelta consapevole che Naismith ha voluto sottolineare con forza. “Gli ho detto: ‘Non ti rendi conto del potere che hai quando ti siedi per 10 o 15 minuti a pranzo a parlare con un giovane giocatore che pende dalle tue labbra’”. Il vice-ct della nazionale ha riconosciuto l’impatto concreto di questi momenti apparentemente banali. I giovani emergenti della Scozia non vedono McTominay come un semplice compagno di squadra, ma come una figura da cui apprendere atteggiamento e professionalità.

Naismith ha concluso senza ambiguità: “Cerca di capire il potere di tutto questo, è incredibile”. Il vice-commissario ha identificato un elemento concreto: McTominay crea coesione attraverso la presenza fisica e il dialogo diretto. Non si tratta di carisma astratto, ma di una pratica quotidiana che influenza l’ambiente.

McTominay al Napoli: l’impatto oltre il campo

La rilevanza di questa leadership emerge anche dal contesto italiano. La sua prima stagione in Serie A è stata la migliore della carriera, trasformandolo in protagonista indiscusso della squadra partenopea. La città lo ha fatto oggetto di culto, dai murales ai riconoscimenti internazionali legati alle sue prestazioni in maglia azzurra.

La dualità del ruolo di McTominay è evidente: domina sul campo con prestazioni fisiche e tecniche di alto livello, ma agisce anche come stabilizzatore dello spogliatoio. La Scozia ha compreso che questa dimensione umana è fondamentale per il rendimento complessivo della nazionale. Con McTominay in grado di gestire tanto i veterani quanto i giovani emergenti, la nazionale scozzese dispone di uno strumento organizzativo che va oltre le semplici qualità calcistiche. Il centrocampista del Napoli continuerà a essere il fulcro su cui costruire la continuità della squadra nazionale, confermando che il valore di un calciatore si misura anche dalla capacità di elevare chi sta intorno.