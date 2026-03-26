“Questo è inaccettabile!”: caso Lukaku, l’accusa durissima in diretta

Romelu Lukaku ha scelto di restare in Belgio senza comunicarlo al Napoli: una decisione che Maurizio Compagnoni, giornalista Sky, giudica inaccettabile e potenzialmente irreversibile nei rapporti con la società.

Lukaku: l’assenza di dialogo con il Napoli

Il comportamento dell’attaccante belga rappresenta uno strappo nei confronti dei partenopei. Non si tratta di una semplice partenza temporanea, ma di una scelta unilaterale compiuta senza concordare alcun piano con la dirigenza azzurra. Compagnoni ha sottolineato come questa modalità sia gravissima per un giocatore di livello internazionale. L’assenza di trasparenza e comunicazione preventiva trasforma quella che poteva essere una soluzione concordata in un conflitto aperto.

“Lukaku resta in Belgio? Il fatto di non aver concordato con la Società è stato piuttosto grave, non è possibile. Non voglio dire che questo sia stato un atto di rottura, ma sembra uno strappo. La trovo una cosa inaccettabile”, le parole del giornalista a Radio Marte.

Ricucire lo strappo: la strada è in salita

Quale futuro per il rapporto tra Lukaku e il Napoli? Compagnoni non nasconde il pessimismo. Dopo uno strappo di questa portata, ricucire i rapporti diventa complicato. Non è semplicemente una questione di mercato o di valutazioni tecniche: è una questione di fiducia e rispetto reciproco che è stato compromesso dalla modalità della partenza.

Il giocatore belga rimane un professionista di livello europeo indiscusso, ma il modo in cui ha gestito la situazione con il club partenopeo ha lasciato ferite profonde. La dirigenza napoletana dovrà decidere se provare a ricomporre la frattura o se indirizzare la propria ricerca verso altre soluzioni di mercato. Nel calciomercato Napoli, la gestione della comunicazione e del dialogo tra giocatore e società rappresenta un elemento cruciale per il prosieguo della stagione.