Futuro Lukaku, è tutto in bilico: il ritorno ora insidia il Napoli

Romelu Lukaku sembrerebbe essere sempre più vicino a scegliere il Belgio per il futuro. L’attaccante sta costruendo infatti una villa a Dilbeek e sembra essere sempre più vicino ad un possibile ritorno all’Anderlecht. Il futuro del calciomercato Napoli dipende dalle sue mosse.

Lukaku e l’Anderlecht: la villa nel Belgio che parla più dei contratti

Gli azzurri devono fare i conti con una realtà che va oltre le parole. Lukaku non si starebbe limitando a visitare l’Anderlecht per seguire il figlio Romeo negli allenamenti dell’Under 8. Ma sta costruendo una lussuosa villa a Dilbeek, a pochi chilometri dallo stadio del club belga.

Non è una decisione improvvisa. L’attaccante belga è stato avvistato nel centro sportivo di Neerpede, quartier generale dell’Anderlecht, consolidando l’ipotesi di un ritorno alle origini dove tutto è cominciato tra il 2008 e il 2011, quando mise a segno 41 gol in 98 partite.

La stagione attuale ha visto l’attaccante relegato spesso in panchina, con soli 40 minuti disputati, rendendo lecite le riflessioni sulla sua permanenza.

Marchetti e il nodo Zirkzee: tutto ruota intorno a Lukaku

La strategia del mercato azzurro dipende da una sola variabile: cosa farà Big Rom nei prossimi mesi? Secondo quanto analizzato da Luca Marchetti, se il Napoli intende puntare su Zirkzee per costruire un attacco di livello europeo, deve prima sciogliere il nodo Lukaku.

“Lukaku è in bilico, saranno fatte valutazioni. Non si arriverà allo scontro ma saranno da capire ambizioni ed eventuali offerte”.

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Marchetti ha sottolineato come il club non andrà allo scontro con un giocatore così importante, ma dovrà comprendere le ambizioni di Lukaku e le eventuali offerte ricevute.

Il Napoli osserva la situazione con attenzione, consapevole che una cessione comporterebbe rivoluzionare l’intero reparto offensivo. La permanenza di Hojlund, sommata a quella di Lukaku, crea già una batteria d’attacco competitiva.

L’estate che cambierà tutto: quando Lukaku deciderà

La riflessione non è immediata. Il belga rimane legato agli azzurri da un contratto valido fino al 2027, ma il richiamo del Belgio si fa sempre più forte. Non è una questione economica. È una questione di radici, di famiglia, di chiudere un cerchio iniziato due decenni fa. La villa di Dilbeek rappresenta la dichiarazione d’intenti più eloquente di qualsiasi comunicato ufficiale.

Il Napoli avrà tempo fino a giugno per chiarire la situazione. Se Lukaku dovesse partire, il calciomercato Napoli si rimodellerebbe completamente: non solo Zirkzee, ma anche ricerca di alternative in difesa e centrocampo. Se invece restasse, il progetto offensivo azzurro avrebbe le fondamenta solide per competere ai massimi livelli europei.