Napoli, Elmas sfida il compagno Hojlund: “Per 90 minuti non saremo amici”

Eljif Elmas affronta Rasmus Hojlund nella semifinale mondiale tra Macedonia del Nord e Danimarca: i due compagni di squadra al Napoli si sfideranno al Parken Stadium.

Elmas e Hojlund: il patto prima del fischio d’inizio

Il centrocampista azzurro ha parlato prima del calcio d’inizio, riconoscendo la qualità dell’attaccante danese.

“Rasmus mi piace, è un ragazzo ancora molto giovane ma vanta già una grande esperienza internazionale in quanto ha giocato nel Manchester United ed anche nell’Atalanta dove si è messo in mostra prima di trasferirsi in Inghilterra. Il nostro legame nello spogliatoio è eccellente, siamo praticamente vicini di posto. Ammetto che abbiamo parlato di questa gara che ci vedrà di fronte con Danimarca e Macedonia del Nord. Per 90 minuti non saremo amici (ride ndr)”.

Danimarca e Macedonia: chi passa al Mondiale

Il commissario tecnico danese Brian Riemer ha deciso di schierare Hojlund dal primo minuto, riponendo fiducia nel suo attaccante. Dall’altra parte, il ct Goce Sedloski ha inserito Elmas nell’undici titolare, affidandogli un ruolo decisivo a centrocampo. La sfida al Parken Stadium determinerà chi avrà accesso alla fase finale dei playoff mondiali. La vincente affronterà la squadra che emergerà dall’altra semifinale tra Repubblica Ceca e Irlanda.

La scelta di Sedloski di puntare su Elmas dal primo minuto conferma l’importanza del giocatore del Napoli negli equilibri tattici macedoni. Non è una sorpresa: il centrocampista rappresenta uno dei pilastri della nazionale, capace di garantire equilibrio e qualità nella costruzione del gioco. La sua esperienza in Serie A e il suo percorso con gli azzurri lo rendono un elemento cruciale nella corsa verso il Mondiale.

Il Napoli osserva: Elmas e Hojlund in vetrina

Per il Napoli questa sfida rappresenta un’occasione per osservare due dei suoi giocatori in una partita ad altissima tensione. Elmas avrà la chance di dimostrare il suo valore nel palcoscenico mondiale, mentre Hojlund potrà confermare le qualità che lo hanno portato in Inghilterra.

Il calcio internazionale vive di questi momenti: compagni che si rispettano profondamente ma che in campo diventano rivali senza sconto. Elmas e Hojlund incarnano perfettamente questo principio, confermato dalle loro parole sincere prima del fischio d’inizio. La semifinale mondiale deciderà chi avrà accesso alla finale playoff per i Mondiali, regalando a una delle due nazionali la possibilità concreta di accedere alla massima competizione per Nazionali.