Lukaku salta l’allenamento: Napoli furioso, ecco cosa sta succedendo

Romelu Lukaku non si è presentato a Castel Volturno questa mattina per la ripresa degli allenamenti, come rivelato da ‘Il Mattino’. Il centravanti aveva concordato con il Napoli di saltare le amichevoli internazionali e rientrare in Italia per prepararsi alla sfida contro il Milan, ma ha cambiato idea senza preavviso comunicando l’intenzione di allenarsi in Belgio.

Lukaku non si presenta a Castel Volturno: le ultime

La decisione unilaterale del belga, di cui ha parlato ‘Sky Sport’, rappresenta una rottura netta rispetto agli accordi stipulati con la dirigenza partenopea. Lukaku aveva già deciso di lasciare il ritiro con la Nazionale per concentrarsi sulla preparazione della sfida scudetto contro i rossoneri.

Il Napoli ha perciò organizzato il suo rientro a Castel Volturno proprio per questa ragione, garantendogli un programma personalizzato sotto la supervisione dello staff tecnico. Invece, il centravanti ha comunicato all’ultimo di voler proseguire la preparazione nel suo paese, una scelta che sorprende e irrita la società azzurra.

Non è ancora chiaro se Lukaku abbia avuto problemi fisici, dubbi sulla condizione atletica o semplicemente se abbia preferito un ambiente diverso per la preparazione. La mancanza di comunicazione preventiva con il club rende però la situazione ancora più delicata, soprattutto alla vigilia di un match decisivo come Napoli-Milan.

Tensioni crescenti tra il club e il calciatore

L’atteggiamento di Lukaku crea un precedente nei rapporti tra il giocatore e la dirigenza. Il Napoli conta su di lui per mantenere il ritmo offensivo e la sua assenza dagli allenamenti complica la gestione tattica di Conte.

La preparazione in Belgio allontana Lukaku dal contesto collettivo azzurro proprio quando la squadra ha bisogno di coesione e sintonia. Il Napoli ora deve decidere come gestire questa situazione: attendere il rientro di Lukaku senza ulteriori conseguenze oppure affrontare una conversazione più seria su responsabilità e impegni reciproci.

Il centravanti dovrà fornire, dal canto suo, spiegazioni concrete al suo ritorno e la società valuterà se la sua preparazione in Belgio avrà effettivamente giovato alla squadra per il big match di Serie A.