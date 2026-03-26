Napoli-Milan: Allegri ritrova un big, avrà un asso nella manica al Maradona

Ruben Loftus-Cheek torna disponibile per la sfida tra Napoli e Milan dopo oltre un mese di assenza. Il centrocampista inglese sarà convocato e sarà pronto a subentrare eventualmente dalla panchina al Maradona con un dispositivo di protezione al volto dopo la frattura del processo alveolare della mascella.
Loftus-Cheek e il ritorno: Allegri conta sul centrocampista
Massimiliano Allegri recupera un’arma tattica importante in vista del confronto con gli azzurri. L’ex Chelsea ha superato i problemi fisici che lo hanno tenuto out e il tecnico ha deciso di aggregarlo al gruppo per la trasferta.
La convocazione rappresenta un segnale chiaro: Loftus-Cheek avrà minuti a disposizione qualora la partita lo richieda, anche se inizialmente partirà dalla panchina.
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La disponibilità del centrocampista inglese aggiunge profondità alla rosa del Milan. Allegri può contare su una risorsa che manca da settimane, un elemento che aumenta le opzioni offensive nel mezzo del campo.
Il dispositivo di protezione per volto e mandibola non compromette l’impiego in gara: la soluzione consente a Loftus-Cheek di scendere in campo in sicurezza pur essendo ancora nella fase di completo recupero.
Napoli-Milan: l’attacco bianconero ha nuovi pezzi
Quale altra soluzione offre il centrocampo del Milan? Allegri conta anche sul rilancio di Nkunku e sulla ripresa di Leao. Pulisic rappresenta un’altra pedina da svegliare. Con Loftus-Cheek che rientra gradualmente, il tecnico avrà scelte più articolate per affrontare la difesa partenopea.
La profondità della rosa cresce proprio quando serve, a pochi giorni dalla sfida contro il Napoli. Il rientro del centrocampista inglese modifica gli equilibri tattici del Milan nel mezzo del campo. Allegri disporrà di un’alternativa concreta che non aveva da oltre trenta giorni.